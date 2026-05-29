Bộ GD-ĐT lên tiếng sau khi liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực học đường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Bộ GD-ĐT lên tiếng sau khi liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực học đường

Yến Anh

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT yêu cầu công khai đường dây nóng của Sở GD-ĐT và các cơ sở giáo dục để tiếp nhận phản ánh về bạo lực học đường hoạt động 24/7.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có công văn gửi các Sở GD-ĐT tạo yêu cầu tăng cường chấn chỉnh, xử lý, ngăn chặn và đẩy lùi bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục.

Bộ GD-ĐT lên tiếng sau khi liên tiếp xảy ra các vụ bạo lực học đường - Ảnh 1.

Học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Văn Cừ cầm rìu đánh bạn ngay trong tiết học

Theo Bộ GD-ĐT, thời gian gần đây, tại một số địa phương xảy ra nhiều vụ bạo lực học đường có tính chất phức tạp, nghiêm trọng, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường giáo dục cũng như sức khỏe thể chất, tinh thần của học sinh, gây lo lắng trong dư luận xã hội.

Để bảo đảm an ninh, an toàn trường học và triển khai hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30-1-2026 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường, Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai nhiều nhiệm vụ cấp bách trong dịp nghỉ hè và chuẩn bị cho năm học mới.

Cụ thể, Bộ yêu cầu các Sở GD-ĐT tổ chức rà soát toàn diện việc thực hiện các quy định về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và công tác phòng chống bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về an toàn trường học; phân công rõ trách nhiệm đối với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ Đoàn - Đội và các bộ phận liên quan trong công tác phòng chống bạo lực học đường.

Các trường học phải công khai số điện thoại đường dây nóng của hiệu trưởng, công an xã/phường và bộ phận tư vấn tâm lý học đường tại vị trí dễ quan sát. Phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm, tổ tư vấn tâm lý, lực lượng Đoàn - Đội trong việc nắm bắt sớm mâu thuẫn của học sinh, kể cả trên môi trường mạng.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu triển khai hòm thư góp ý điện tử hoặc các ứng dụng bảo mật để học sinh thuận tiện phản ánh hành vi bắt nạt, bạo lực học đường và được bảo vệ khi tố giác.

Bộ cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng ứng xử trên môi trường mạng cho học sinh; hướng dẫn các em sử dụng mạng xã hội an toàn, đúng pháp luật và tuyệt đối không quay phim, phát tán clip bạo lực lên mạng xã hội.

Các Sở GD-ĐT phải thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất về công tác bảo đảm an toàn trường học, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm hoặc thiếu trách nhiệm; đồng thời công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về bạo lực học đường hoạt động 24/7.

Trong công văn, Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương báo cáo kết quả triển khai trước ngày 5-9-2026 và thực hiện báo cáo định kỳ công tác phòng, chống bạo lực học đường vào tuần cuối của từng quý.

Bên cạnh đó, các nhà trường phải duy trì kênh liên lạc thường xuyên với phụ huynh để quản lý học sinh ngoài giờ học; đồng thời tăng cường phối hợp với lực lượng công an địa phương nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc liên quan đến bạo lực học đường.

Các vụ bạo lực học đường liên tiếp xảy ra thời gian gần đây khiến dư luận phẫn nộ. Giữa tháng 5, cơ quan công an xác định một nam sinh sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Du, xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng thường xuyên bị 3 học sinh khác nhiều lần đánh hội đồng, bị ép buộc nộp tiền "bảo kê" mỗi ngày từ 20.000-50.000 đồng, dẫn đến treo cổ tại nhà riêng sau buổi kiểm tra cuối học kỳ

Cùng thời gian, một nữ sinh lớp 6 ở Đắk Lắk bị đánh hội đồng, bắt quỳ xin lỗi và lau chân cho bạn. Tại Phú Thọ, một nữ sinh trường cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 cũng bị hành hung trong nhà vệ sinh dẫn tới thương tích, phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội; 2 nữ sinh lớp 10 đã bị khởi tố trong vụ việc này. 

Tại Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, Gia Lai, trong khi giáo viên chuẩn bị giảng dạy thì học sinh ngồi phía đưới đã lấy rìu trong cặp sách đánh vào đầu khiến bạn cùng lớp thương tích nặng.

Tin liên quan

Vụ học sinh lớp 1 nghi bị bạo lực học đường: Chủ tịch UBND phường Đông Hòa nói gì?

Vụ học sinh lớp 1 nghi bị bạo lực học đường: Chủ tịch UBND phường Đông Hòa nói gì?

(NLĐO)- Vụ học sinh lớp 1 bị đánh ở TPHCM, phường Đông Hòa cho biết đã hòa giải, thống nhất xử lý và ổn định tâm lý học sinh

bạo lực học đường bạo lực
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo