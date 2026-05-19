Học sinh lớp 1 nghi bị bạo lực học đường, nhà trường chuyển lớp gây tranh cãi

Ngày 19-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND phường Đông Hòa, TPHCM xác nhận tại Trường Tiểu học Bình An vừa xảy ra vụ việc nghi bạo lực học đường, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Bị đánh hội đồng, học sinh lớp 1 phải chuyển lớp để “bảo đảm an toàn”. Ảnh: Nhà Trường

Theo đó, một học sinh lớp 1 bị nhóm bạn cùng lớp đánh hội đồng trong giờ ra chơi. Sau sự việc, nhà trường đã quyết định chuyển lớp học sinh bị đánh với lý do "bảo đảm an toàn", gây nhiều ý kiến trái chiều.

Theo báo cáo của nhà trường, sự việc xảy ra ngày 18-3 tại lớp 1.7 trong giờ ra chơi. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ việc em N.Tr.T xin bánh nhưng không được chia sẻ.

Sau đó, một học sinh dùng thước đánh vào lưng em T., rồi có thêm 3 học sinh khác cùng tham gia. Báo cáo và tường trình của giáo viên chủ nhiệm xác nhận có tổng cộng 4 học sinh tham gia đánh bạn.

Sau sự việc, các học sinh liên quan được xác định đã xin lỗi trước lớp và phụ huynh.

Tại cuộc họp ngày 19-3, phụ huynh em N.Tr.T cho rằng lời giải thích "chỉ đánh 1-2 cái" không phù hợp với tình trạng bầm tím trên lưng của con, đồng thời không đồng ý rút đơn và đề nghị có biện pháp xử lý phù hợp.



Phụ huynh cũng phản ánh sau vụ việc, học sinh có biểu hiện sợ đến trường vào buổi sáng.

Đến ngày 20-4, cuộc họp có sự tham gia của công an địa phương, đại diện ngành chức năng, nhà trường và phụ huynh liên quan. Các bên thống nhất phụ huynh nhóm học sinh đánh bạn hỗ trợ chi phí điều trị 600.000 đồng và xử lý theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 11-5, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình An ban hành thông báo điều chuyển em N.Tr.T từ lớp 1.7 sang lớp 1.8 với lý do "bảo đảm an toàn và tạo điều kiện học tập".

Tuy nhiên, quyết định này khiến nhiều phụ huynh bức xúc cho rằng học sinh vi phạm vẫn học tại lớp cũ trong khi nạn nhân lại phải chuyển lớp là chưa phù hợp.

Theo phản ánh, giáo viên chủ nhiệm lớp 1.8 không đồng ý tiếp nhận học sinh do phát sinh mâu thuẫn trong trao đổi với phụ huynh, liên quan đến các phát ngôn trên mạng xã hội.



Trong khi đó, báo cáo của Trường Tiểu học Bình An gửi Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM ngày 18-5 nêu rõ giáo viên chỉ trao đổi về khó khăn, áp lực tâm lý, không có việc từ chối tiếp nhận học sinh. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc đã phát sinh mâu thuẫn quan điểm giữa giáo viên và phụ huynh.

UBND phường Đông Hòa cho biết đã cử cán bộ theo dõi, phối hợp hỗ trợ nhà trường xử lý vụ việc, đảm bảo phù hợp tâm lý lứa tuổi học sinh tiểu học.



Địa phương cũng yêu cầu nhà trường tăng cường công tác quản lý, giáo dục học sinh và có biện pháp phòng ngừa, tránh để xảy ra các vụ việc tương tự.