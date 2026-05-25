HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bạo lực học đường: Nam sinh lớp 8 dùng rìu đánh bạn học

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Trong khi giáo viên chuẩn bị giảng dạy thì học sinh ngồi phía đưới đã lấy rìu trong cặp sách đánh vào đầu khiến bạn cùng lớp thương tích nặng.

Ngày 25-5, UBND phường Thống Nhất, tỉnh Gia, Lai xác định trên địa bàn vừa xảy ra vụ bạo lực học đường với học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ.

Theo UBND phường Thống Nhất, vào tiết học đầu giờ chiều 21-5, thầy N.T (giáo viên môn Công nghệ) đang chuẩn bị bắt đầu tiết học thì em Ngô Hoàng N. ngồi dưới lớp đã dùng rìu giấu sẵn trong cặp sách đánh vào vùng đầu của bạn học cùng lớp là em H.Đ.U.L, ngồi phía trên.

Học sinh lớp 8 dùng rìu đánh bạn giữa tiết học gây chấn động tại gia Lai - Ảnh 1.

Học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Văn Cừ cầm rìu đánh bạn ngay trong tiết học

Sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường THCS Nguyễn Văn Cừ đã nhanh chóng đưa em H.Đ.U.L đi cấp cứu tại bệnh viện và thông báo với chính quyền địa phương, công an phường để kịp thời giải quyết vụ việc.

Song song với đó, giáo viên chủ nhiệm liên hệ ngay với phụ huynh của em Ngô Hoàng N. và kết hợp với tổ giáo vụ nhà trường làm việc với công an.

Hiện tại em H.Đ.U.L sau khi được các bác sĩ chẩn đoán bị tụ máu não đã được chuyển viện vào bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an phường Thống Nhất tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Thầy giáo Ấn Độ bị tố tát học sinh lớp 4 trong lớp học thêm ở Gia Lai

Thầy giáo Ấn Độ bị tố tát học sinh lớp 4 trong lớp học thêm ở Gia Lai

(NLĐO) - Một học sinh lớp 4 ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai phải nhập viện sau khi bị thầy giáo người Ấn Độ tát trong lúc học thêm.

Nhóm học sinh rủ nhau "đi phượt" bằng xe đạp, 2 xe lao xuống vực sâu 50 mét

(NLĐO) - Năm em học sinh rủ nhau "đi phượt" bằng xe đạp, do không quen đường nên 2 xe lao xuống vực sâu 50 m khiến 2 em bị thương nặng.

Nhặt được ví tiền, học sinh lớp 2 lập tức mang nộp công an

(NLĐO) - Trên đường đi học, một học sinh lớp 2 nhặt được ví tiền và lập tức giao nộp công an để tìm người bị mất.

bạo lực học đường Gia Lai tụ máu não
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo