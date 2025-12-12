HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Bộ GD-ĐT lên tiếng về vụ bằng đại học nước ngoài không được công nhận

Yến Anh

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT cho biết đang xem xét việc thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra toàn diện Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tối 12-12 cho hay đã nhận được thông tin, phản ánh của người học, báo chí liên quan đến việc công nhận văn bằng được cấp theo chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London với Trường Đại học Liverpool John Moores (Vương Quốc Anh).

- Ảnh 1.

Bộ GD-ĐT không công nhận văn bằng của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London

Về các nội dung này, Bộ GD-ĐT cho hay đối với đề nghị công nhận văn bằng trình độ đại học do Trường Đại học Liverpool John Moores (Vương quốc Anh) cấp cho một số người học:

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng do một số người học cung cấp, căn cứ theo hồ sơ, xác nhận của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London; căn cứ điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ GD-ĐT quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) đã có các văn bản trả lời, trong đó nêu rõ: văn bằng trình độ đại học do Trường Đại học Liverpool John Moores cấp cho các học viên này chưa đủ điều kiện để được công nhận theo quy định hiện hành.

Đối với các thông tin phản ánh trên báo chí về việc công nhận văn bằng và hoạt động liên kết đào tạo liên quan đến Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London, sáng ngày 12-12, đại diện các đơn vị chuyên môn của Bộ (Cục Quản lý chất lượng, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Giáo dục Đại học, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên và Văn phòng Bộ) đã họp để rà soát, trao đổi, thống nhất tham mưu lãnh đạo Bộ phương án xử lý.

Căn cứ các hồ sơ, tài liệu, thông tin hiện có, đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành, các đơn vị chuyên môn liên quan của Bộ nhận thấy đây là vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều pháp nhân (Công ty TNHH Trường Cao đẳng thời trang London - Hà Nội; Học viện Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội); Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội); Học viện Thời trang London; Trường Đại học Liverpool John Moores…), có dấu hiệu chưa thực hiện đúng quy định hiện hành về liên kết đào tạo quốc tế.

Vì vậy, cần tiếp tục đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, cung cấp thêm thông tin về các hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo, cấp văn bằng của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London để xác minh, làm rõ về những vấn đề mà các cơ quan báo chí và người học phản ánh.

"Bộ GD-ĐT cũng đang xem xét việc thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra toàn diện các hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London theo phạm vi quản lý nhà nước của Bộ" – Bộ GD-ĐT cho hay.

Đại diện Bộ GD-ĐT khẳng định sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền, đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người học trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

Trước đó, nhiều cựu sinh viên Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London cho biết đã theo học chương trình của Đại học Liverpool John Moores (Anh) và được đào tạo trực tiếp tại Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London.

Tuy nhiên khi một số sinh viên đi xác nhận văn bằng tại Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT phát hiện văn bằng đại học của mình chưa đủ điều kiện để công nhận tại Việt Nam.

Lý do chương trình này chưa được Bộ GD-ĐT cấp phép đào tạo tại Việt Nam khi người học học tập và lưu trú tại Việt Nam.

Đồng nhất văn bằng, lo lập lờ chất lượng

Đồng nhất văn bằng, lo lập lờ chất lượng

Nhiều ý kiến cho rằng cần phải cân nhắc, đánh giá thật kỹ việc kiểm soát chất lượng giữa các hình thức đào tạo trước khi chỉ cấp một loại văn bằng dù đào tạo chính quy hay tại chức

văn bằng Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London
