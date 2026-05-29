Bộ máy TP HCM phục vụ người dân tốt hơn

Ngày 28-5, Thành ủy TP HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đạt nhiều kết quả tích cực

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông; Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết đã chủ trì hội nghị.

Báo cáo sơ kết 1 năm, Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết cho biết TP HCM đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực về hiệu quả vận hành tổ chức bộ máy chính quyền thành phố và cấp xã. Công tác vận hành của hệ thống chính trị, chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm thông suốt trong điều hành, hoạt động; kết hợp hài hòa được lợi thế liên kết của các vùng kinh tế từ 3 tỉnh, thành phố trước đây.

Hiệu quả cung ứng dịch vụ công, phục vụ nhân dân ngày càng nâng cao hơn. Cơ chế phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và TP HCM tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tăng cường tính chủ động, linh hoạt; bước đầu phát huy hiệu quả trong một số lĩnh vực, song vẫn cần tiếp tục hoàn thiện để bảo đảm đồng bộ, thông suốt.

Công tác chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ và quyết liệt, cải cách hành chính số hóa quy trình, kết nối dữ liệu với các bộ, ngành; mở rộng dịch vụ công trực tuyến phục vụ 24/7 và tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính đã tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Tỉ lệ hài lòng của người dân là 96%, thể hiện chuyển biến rõ nét trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mở ra cơ hội mở rộng thị trường, tăng sức hút đầu tư, kết nối hạ tầng, kết nối chuỗi sản xuất và nâng tầm vị thế quốc tế, tiếp cận nguồn tài chính, công nghệ tiên tiến để TP HCM đủ điều kiện bước lên tầm cao mới. Thành phố đã chủ động xác định mức tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên.

Tuy nhiên, hiện nay, một số xã - phường còn chậm kiện toàn, phân công các chức danh lãnh đạo cấp phòng và vị trí việc làm; thiếu cán bộ, công chức, viên chức có kinh nghiệm ở các lĩnh vực trọng yếu. Nhiều trụ sở làm việc chưa đáp ứng yêu cầu về diện tích, phải bố trí phân tán nhiều địa điểm...

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem phim đánh giá tổng quan về 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sau đó, một số cơ quan, đơn vị phát biểu tham luận với sự điều hành của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong.

Không "cào bằng" trong phân bổ biên chế

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang phân tích kỹ những việc đã làm được, chưa làm được sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời định hướng, gợi ý cách làm để bộ máy vận hành tốt hơn trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy TP HCM khẳng định chủ trương tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, sắp xếp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã được thành phố thực hiện đúng hướng. Sau 1 năm vận hành, thành phố đạt kết quả rất tích cực, hầu hết đã vượt qua khó khăn. Các địa phương đã vận hành cơ bản ổn định, chỉ còn một số việc cần hoàn chỉnh. Các địa phương, đơn vị cần tiến hành rà soát lại xem đã làm được những gì với phương châm là hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả, gần dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh TP HCM sẽ không “cào bằng”, không phân bổ đều biên chế giữa các địa bàn, mà ưu tiên nơi có khối lượng công việc lớn

Theo Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, TP HCM có nhiều thuận lợi khi được sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương, Bộ Chính trị. Thành phố còn có nhiều cơ chế đặc thù, trong đó có Nghị quyết 09/2026 về xây dựng và phát triển TP HCM trong kỷ nguyên mới và sắp tới là Luật Đô thị đặc biệt. Do đó, các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị phải quyết liệt, sâu sát trong lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện với kết quả, sản phẩm cụ thể. Tinh thần cốt lõi là nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời bảo đảm bộ máy gần dân và kịp thời giải quyết nhu cầu của người dân ở cơ sở.

Về nhân sự, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh nhân sự lãnh đạo và đội ngũ cán bộ ở các cấp để bảo đảm phù hợp yêu cầu vận hành thực tế. Việc rà soát sẽ thực hiện đối với cả lãnh đạo thành phố chứ không chỉ ở cấp cơ sở. TP HCM cũng đã có chủ trương hoán đổi nhân sự giữa nơi thừa và nơi thiếu, song việc này cần sự đồng thuận thực chất.

Theo Nghị quyết 09, sắp tới

TP HCM sẽ được tăng tối đa khoảng 20% tổng biên chế. Ngoài ra, thành phố đã sắp xếp lại lực lượng không chuyên trách cấp xã với gần 1.000 người có thể trở thành viên chức, công chức; hơn 400 người được hợp đồng trở lại theo tinh thần Nghị quyết 57/2024, chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Tuy nhiên, TP HCM sẽ không "cào bằng", không phân bổ đều biên chế giữa các địa bàn, mà ưu tiên nơi có khối lượng công việc lớn, đồng thời luôn dành một phần chỉ tiêu để tuyển chọn người giỏi và đội ngũ chuyên gia. "Phải lựa chọn đúng người có năng lực, tránh tư duy "xin suất", tuyển dụng hình thức" - Bí thư Thành ủy yêu cầu. Thành phố khuyến khích thi tuyển, sát hạch công khai, ưu tiên người giỏi, sinh viên xuất sắc và nhân sự có chuyên môn sâu về công nghệ, quản trị.

Nhấn mạnh đến việc đổi mới tư duy, Bí thư Thành ủy TP HCM đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị phải vượt lên chính mình, có cách tiếp cận mới quyết liệt hơn, chuyển từ lượng sang chất. Mục đích lớn nhất phải hướng đến chất lượng; chuyển từ tư duy "xin - cho" sang tư duy "tự chủ, tự chịu trách nhiệm" có kiểm soát hiệu lực.

Về tổ chức bộ máy, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết sắp tới, TP HCM sẽ thành lập thêm Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy là Đảng bộ các cơ sở y tế thành phố, trên cơ sở sắp xếp, chuyển giao các tổ chức Đảng bệnh viện, viện, trung tâm y tế trên địa bàn; Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng thành phố trên cơ sở sắp xếp, chuyển giao các tổ chức Đảng đại học, trường đại học, trường cao đẳng trên địa bàn. TP HCM sẽ thành lập cơ quan nghiên cứu phát triển thành phố trực thuộc Ban Thường vụ Thành ủy, để tham mưu các chiến lược lớn về quản trị và phát triển đô thị.

Nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống

Cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức hội nghị lần thứ 6. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến đối với các tờ trình về dự thảo Luật Đô thị đặc biệt; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 09/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP HCM trong kỷ nguyên mới; dự thảo Đề án, Quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình TP HCM.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết việc xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt là đòi hỏi cấp bách để đáp ứng các yêu cầu thực tiễn đặt ra hiện nay. Bí thư Thành ủy TP HCM yêu cầu khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị; tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi; bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương và yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 09, Bí thư Thành ủy TP HCM cho hay Chương trình hành động xác định rất rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, có thời gian hoàn thành, có phân công phân nhiệm, đặc biệt là có cơ chế kiểm soát cụ thể, bảo đảm chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt, bảo đảm đồng bộ trong triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện theo thời gian thực, gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống nhằm huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển; phát huy vai trò tiên phong, năng động, sáng tạo của thành phố; tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Phát triển báo chí chuyên nghiệp, hiện đại Về thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình TP HCM, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết đây là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước. TP HCM thực hiện trên tinh thần bám sát chỉ đạo của Trung ương, nhằm tạo điều kiện để báo chí phát triển chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thông tin, tuyên truyền. Bí thư Thành ủy TP HCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố trong thời gian tới.



