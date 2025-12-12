Lộ thêm bằng chứng về công trình chưa từng được biết ở Mỹ Sơn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Lộ thêm bằng chứng về công trình chưa từng được biết ở Mỹ Sơn

Trần Thường

(NLĐO) – Kết quả khai quật bước đầu đã xuất lộ dấu tích một con đường dài hơn 150 m – công trình chưa từng được biết đến trong lịch sử nghiên cứu Mỹ Sơn.

Chiều 12-12, tại Khu đền tháp Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng), Ban quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn và Viện Khảo cổ học đã tổ chức hội thảo báo cáo kết quả khai quật nghiên cứu khảo cổ học kiến trúc đường dẫn vào thánh địa Mỹ Sơn.

Ông Nguyễn Công Khiết, Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, và PGS-TS Ngô Văn Doanh chủ trì buổi hội thảo.

Lộ thêm bằng chứng về công trình chưa từng được biết ở Mỹ Sơn - Ảnh 1.

Lộ thêm bằng chứng về công trình chưa từng được biết ở Mỹ Sơn - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Công Khiết, Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, và PGS-TS Ngô Văn Doanh chủ trì hội thảo

Theo Ban quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, từ tháng 7 đến cuối tháng 11-2025, đơn vị và Viện Khảo cổ học triển khai chương trình hợp tác khai quật nhằm nghiên cứu kiến trúc tuyến đường thiêng nối từ tháp K vào khu trung tâm Mỹ Sơn. Kết quả bước đầu đã xuất lộ dấu tích một con đường dài hơn 150 m – công trình chưa từng được biết đến trong lịch sử nghiên cứu Mỹ Sơn.

Tuyến đường này được thăm dò lần đầu năm 2023 và khai quật lần đầu năm 2024 với diện tích 220 m². Năm 2025, các chuyên gia tiếp tục mở rộng khai quật thêm 770 m² để làm rõ phế tích kiến trúc. Trong đó, đoạn đường phía đông tháp K dài 75 m, hướng Đông – Tây lệch Bắc 45 độ, nâng tổng chiều dài phần đường đã xác định lên 132 m.

Cấu trúc con đường rộng 9 m, lòng đường 7,9 m, mặt đường phẳng, làm từ cát sỏi và gạch vụn đầm chặt dày 15 – 20 cm. Hai bên là tường gạch, một số đoạn đã nghiêng đổ theo thời gian. Móng tường được gia cố bằng sỏi cuội và bột gạch.

Lộ thêm bằng chứng về công trình chưa từng được biết ở Mỹ Sơn - Ảnh 3.

Lộ thêm bằng chứng về công trình chưa từng được biết ở Mỹ Sơn - Ảnh 4.

Các đại biểu thảo luận về kiến trúc đường dẫn vào thánh địa Mỹ Sơn

Đáng chú ý, tường phía Bắc xây liền khối trong khi tường phía Nam thấp hơn và có ít nhất 4 vị trí đặt cửa/cổng. Tại các vị trí này vẫn còn dấu tích thanh đà cửa bằng đá với lỗ mộng vuông và tròn – cấu trúc dùng để dựng trụ đá và bản lề cánh cửa.

Ngoài dấu tích kiến trúc, các mảnh gốm men và đất nung có niên đại từ thế kỷ X–XII cũng được phát hiện. Tư liệu thu được cho thấy con đường thiêng này đóng vai trò tuyến nghi lễ dành cho Thần linh, Vua chúa và Tăng lữ Bà la môn giáo vào Thánh địa Mỹ Sơn trong khoảng thế kỷ XI–XII.

Lộ thêm bằng chứng về công trình chưa từng được biết ở Mỹ Sơn - Ảnh 5.

Lộ thêm bằng chứng về công trình chưa từng được biết ở Mỹ Sơn - Ảnh 6.

Đây là công trình chưa từng được biết đến trong lịch sử nghiên cứu Mỹ Sơn

Phát hiện này khẳng định Mỹ Sơn tiếp tục giữ vị trí hạt nhân tôn giáo của Champa trong suốt chiều dài lịch sử, đồng thời cho thấy phạm vi không gian thiêng nơi đây từng thay đổi tùy từng triều đại.

Các nghiên cứu so sánh cũng chỉ ra tuyến đường hành lễ mới phát hiện tại Mỹ Sơn là trường hợp duy nhất trong hệ thống di tích Champa, khác biệt với các địa điểm khác khi đường dẫn được thiết kế thẳng trục vào đền tháp trung tâm.

Tại hội thảo, các ý kiến của chuyên gia, nhà nghiên cứu đều thống nhất rằng di tích vừa phát hiện chính là con đường thiêng – nơi diễn ra các nghi lễ tôn giáo quan trọng của người Chămpa xưa.

Vấn đề lớn nhất hiện nay không chỉ dừng lại ở việc xác định tính chất của con đường mà còn là cách bảo vệ và những bước tiếp theo trong nghiên cứu, tu bổ và phát huy giá trị di tích. 

Nhiều ý kiến nhấn mạnh cần tiếp tục khai quật để hiểu rõ hơn về con đường thiêng cũng như không gian thiêng, các đền tháp quy mô từng bị phá hủy cũng như làm rõ hơn về không gian hành lễ cổ xưa…

Định hướng thời gian tới, Ban quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn và Viện Khảo cổ học sẽ tiếp tục nghiên cứu làm rõ quy mô, cấu trúc, diện mạo toàn bộ con đường trong tổng thể di tích; đồng thời khẩn trương tu bổ, bảo tồn để phát huy giá trị di sản. Đơn vị cũng hướng tới tổ chức đón khách tham quan qua chính tuyến đường cổ này nhằm giúp du khách hình dung rõ hơn về không gian thiêng và văn hóa Chămpa.


Tin liên quan

Hơn 430.000 lượt khách tham quan Mỹ Sơn năm 2025

Hơn 430.000 lượt khách tham quan Mỹ Sơn năm 2025

(NLĐO) - Năm 2025, khách tham quan Mỹ Sơn ước đạt 438.121 lượt, trong đó 398.446 lượt khách nước ngoài, doanh thu qua vé ước đạt hơn 63,7 tỉ đồng.

Hình ảnh 6 bảo vật quốc gia có nguồn gốc từ Mỹ Sơn

(NLĐO) – Trong 19 bảo vật quốc gia của TP Đà Nẵng được Thủ tướng chính phủ công nhận, có 6 bảo vật có nguồn gốc từ Mỹ Sơn.

Số hóa toàn bộ kiến trúc đền tháp Mỹ Sơn

(NLĐO) - Từ nay đến cuối năm 2025, Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn sẽ hoàn tất việc số hóa toàn bộ hệ thống di tích và phế tích.

khách tham quan Di sản văn hóa thế giới Khảo cổ học nhà nghiên cứu thánh địa Mỹ Sơn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo