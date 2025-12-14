Cận cảnh “con đường thiêng” đầy bí ẩn ở Mỹ Sơn

(NLĐO) - Có nhiều giả thuyết về "con đường thiêng" vừa được phát hiện tại di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng).
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vừa qua, Ban quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn và Viện Khảo cổ học đã tổ chức hội thảo báo cáo kết quả khai quật nghiên cứu khảo cổ học kiến trúc đường dẫn vào thánh địa Mỹ Sơn.
Theo Ban quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, từ tháng 7 đến cuối tháng 11-2025, đơn vị và Viện Khảo cổ học triển khai chương trình hợp tác khai quật nhằm nghiên cứu kiến trúc tuyến đường thiêng nối từ tháp K vào khu trung tâm Mỹ Sơn.
Kết quả bước đầu đã làm xuất lộ dấu tích kiến trúc của con đường thiêng dẫn từ tháp K vào khu trung tâm Thánh địa Mỹ Sơn có độ dài đã được xác định trên 150 m. Đây là vết tích của một trong những công trình kiến trúc chưa từng được biết đến ở Mỹ Sơn trong lịch sử tồn tại của di tích từ trước đến nay.
PGS-TS Ngô Văn Doanh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Viện Khoa học xã hội Việt Nam), khẳng định kể từ khi người Pháp phát hiện khu đền tháp Mỹ Sơn vào cuối thế kỷ 19, việc phát lộ con đường thiêng dẫn vào khu di tích Mỹ Sơn chính là sự kiện khảo cổ học lớn nhất Việt Nam thời hiện đại.
Theo PGS-TS Ngô Văn Doanh, sự độc đáo của con đường không chỉ thể hiện ở loại hình di tích kiến trúc mà còn ở vị trí con đường dẫn vào những khu đền tháp. Đây là những điều trước đây do những nguyên do khác nhau các nhà nghiên cứu người Pháp chưa biết tới.
Bên cạnh đó, sự phát hiện của 5 vị trí khung cửa phía bên phải tường bao con đường cũng đặt ra nhiều vấn đề thú vị cần tiếp tục nghiên cứu.
Một số hình ảnh về "con đường thiêng" vừa được khai quật khảo cổ học:
