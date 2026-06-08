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Lao động Công đoàn - Công nhân

Bổ nhiệm thư ký Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Văn Duẩn

(NLĐO) - Ông Trần Hữu được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Thư ký cho ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ngày 8-6, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tổng LĐLĐ Việt Nam công bố quyết định về công tác cán bộ - Ảnh 1.

Ông Trần Hữu (bên trái) được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Thư ký cho ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Hữu Chánh

Tại hội nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam công bố Quyết định về việc tiếp nhận công chức và bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý đối với ông Trần Hữu - Giám đốc Trung tâm phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Theo Quyết định, ông Trần Hữu được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Thư ký cho ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; kiêm Phó Trưởng ban Công tác Công đoàn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Triết đánh giá cao quá trình công tác của ông Trần Hữu tại Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và bày tỏ hy vọng trên cương vị mới, ông Trần Hữu tiếp tục phát huy để có thêm nhiều đóng góp, nhất là trong quá trình hai tổ chức phối hợp hoạt động, cùng hướng tới đối tượng hai bên đều quan tâm là thanh niên công nhân.

Ông Ngọ Duy Hiểu mong ông Trần Hữu sẽ luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong đó, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh đến một số nội dung, nhiệm vụ mà Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam đặt ra như làm tốt vai trò đại diện chăm lo cho người lao động; tăng năng suất lao động; chuyển đổi số…

Nhận nhiệm vụ mới, ông Trần Hữu cảm ơn tổ chức đã tạo điều kiện trong quá trình công tác, đồng thời hứa sẽ cống hiến sức lực, khả năng để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao...


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