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Lao động Công đoàn - Công nhân

Ông Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Văn Duẩn

(NLĐO) - Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV.

Sáng 5-6, tại phiên bế mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031, kết quả bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV đã được công bố.

Ông Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo đó, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu 135 ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV.

Tại Hội nghị thứ nhất, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV đã bầu 1 chủ tịch và 4 phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV.

Hội nghị bầu ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam - làm Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bầu 4 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV, gồm các ông, bà: Ngọ Duy Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV; Thái Thu Xương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV; Nguyễn Xuân Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV; Lê Văn Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV, Trưởng Ban Quản lý dự án Công đoàn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Hữu Chánh

Trong số 4 Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV có 3 người tái cử là bà Thái Thu Xương, ông Ngọ Duy Hiểu và ông Nguyễn Xuân Hùng.

Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV gồm 15 ủy viên; bầu ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XIV.

Đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống của công nhân

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung theo chương trình đề ra.

Trong phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh thành công của Đại hội có sức cổ vũ, động viên to lớn, tạo tinh thần, khí thế mới để các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước bước vào nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về những thành công mới, trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi và đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Việc triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội có nhiều nội dung mới, với yêu cầu cao hơn và nhiệm vụ nặng nề hơn, đòi hỏi mỗi cấp công đoàn, mỗi cán bộ, đoàn viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, sáng tạo, bài bản trong việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết tại mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, từng công đoàn cơ sở, trong đó trước hết phải bắt đầu từ sự gương mẫu của cấp trung ương, từ các Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - Ảnh 3.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Hải Nguyễn

Mỗi đại biểu dự Đại hội hãy mang quyết tâm hành động của Đại hội vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, ngành, đơn vị. Các cấp công đoàn cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi kết quả của Đại hội và các nhiệm vụ mà Đại hội đề ra; xây dựng đề án, nghị quyết, chương trình hành động và kế hoạch cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống của công nhân, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh: Đại hội bế mạc vào ngày 5-6, ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Với tinh thần đó, Đại hội kêu gọi cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động cả nước nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, thiết thực hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập Nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1979, quê Thanh Hóa. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV, có trình độ tiến sĩ quản lý kinh tế, thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân ngành ngân hàng tài chính.

Ông Nguyễn Anh Tuấn từng kinh qua nhiều vị trí tại Trung ương Đoàn như Bí thư Trung ương Đoàn; Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Tháng 7-2022, ông được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh (cũ) nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau đó ngày 1-7-2025, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Từ 27-2-2026 đến nay, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.


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