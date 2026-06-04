Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV gồm 145 ủy viên

Chiều 4-6, tiếp tục chương trình Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu được nghe trình bày Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV; hướng dẫn thảo luận tại đoàn về nhân sự tại các đoàn đại biểu.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, phát biểu. Ảnh: Hải Nguyễn



Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, cho biết về Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, phải coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, những nơi cần cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành nhưng chưa lựa chọn được người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì để lại để bố trí khi có nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, bổ sung trong nhiệm kỳ.

Cấu tạo Ban Chấp hành khóa XIV phải kế thừa những yếu tố hợp lý trong cơ cấu Ban Chấp hành khóa XIII, có sự điều chỉnh, bổ sung, đổi mới theo hướng phát triển phù hợp với tình hình mới, đảm bảo đại diện của công đoàn các cấp, các thành phần kinh tế, theo ngành nghề, địa phương, lĩnh vực, kết hợp hài hòa giữa 3 độ tuổi, đảm bảo tỉ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định.

Công tác chuẩn bị nhân sự phải đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định của Đảng, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. Bám rất sát các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng, quy định của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, căn cứ Kết luận 126 của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031 có 145 ủy viên, giảm 32 người so với nhiệm kỳ XIII.

Trên cơ sở cơ cấu, số lượng của Ban Chấp hành khóa XIV nêu trên, với số lượng là 145 ủy viên, tại Đại hội sẽ bầu 135 ủy viên.

10 ủy viên còn khuyết là do các địa phương, các đơn vị, các cơ quan, kể cả ở Trung ương, cấp tỉnh, và cơ sở chưa có nhân sự phù hợp để giới thiệu lần này nên giữ lại cơ cấu để kiện toàn trong nhiệm kỳ.

Để đảm bảo số dư trên 10% theo quy định, phương án chuẩn bị tại Đại hội sẽ lựa chọn, giới thiệu 150 người để bầu lấy 135 người. Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII báo cáo Đại hội Đề án Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV để Đại hội xem xét, quyết định.

Trong chiều 4-6, các đoàn đại biểu đã thảo luận về nhân sự Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV.