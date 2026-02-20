HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bộ Nội vụ có đề nghị mới về vị trí việc làm công chức

Minh Chiến

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đề nghị các bộ ngành, địa phương triển khai nghiêm túc Nghị định số 361/2025/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm công chức.

Tại công văn vừa gửi các bộ ngành, địa phương về việc triển khai thực hiện Nghị định số 361/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về vị trí việc làm công chức, Bộ Nội vụ đề nghị quán triệt đầy đủ nội dung, yêu cầu và tinh thần đổi mới của nghị định đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đội ngũ công chức thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm nhận thức thống nhất về quản lý công chức theo vị trí việc làm.

Bộ Nội vụ có đề nghị mới về vị trí việc làm công chức - Ảnh 1.

Bộ Nội vụ đề nghị không "khoán trắng" trong xác định vị trí việc làm công chức

Bộ Nội vụ nêu rõ, việc triển khai thực hiện Nghị định số 361 cần bảo đảm thống nhất, đồng bộ, không hình thức, gắn với đổi mới phương thức quản lý công chức theo vị trí việc làm. Đặc biệt, không khoán trắng việc xác định vị trí việc làm cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Cơ quan này cũng lưu ý, việc tổ chức thực hiện việc phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định của Nghị định số 361 bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; không trùng lặp, chồng chéo.

Việc phê duyệt vị trí việc làm phải gắn với mục tiêu, kết quả, sản phẩm đầu ra theo vị trí việc làm và yêu cầu quản lý nhà nước của từng ngành, lĩnh vực, địa phương; gắn với yêu cầu về năng lực, mức độ phức tạp, trách nhiệm của công việc, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đánh giá, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm và các nội dung khác liên quan trong quản lý công chức.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 361, Bộ Nội vụ lưu ý các bộ ngành, địa phương cần thực hiện xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm theo hướng thống nhất về cấu trúc, nội dung cốt lõi; đồng thời chủ động cụ thể hóa nội dung phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi, thẩm quyền được giao.

Bên cạnh đó, cần rà soát việc xác định tỉ lệ công chức theo vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quy mô và tính chất hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra việc xác định, phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm công chức; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh cách làm chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 31-12-2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 361 quy định về vị trí việc làm công chức, nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, quy định của Luật Cán bộ, công chức về vị trí việc làm công chức, chuyển đổi phương thức quản lý công chức theo vị trí việc làm, gắn với mục tiêu, kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Theo Nghị định số 361, chậm nhất đến ngày 1-7-2026, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương phải chỉ đạo tổ chức thực hiện và ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định này để thay thế các quyết định về vị trí việc làm đã ban hành trước đó.

Trong thời gian cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định này, các quyết định phê duyệt vị trí việc làm ban hành trước đó được tiếp tục áp dụng.

Chậm nhất đến ngày 1-7-2027, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm đối với công chức được tuyển dụng trước ngày 1-7-2025 thuộc phạm vi quản lý.

Sau khi bố trí vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng, trường hợp cơ quan sử dụng có số lượng thực tế vượt quá tỉ lệ quy định tại Nghị định này thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc sắp xếp, bố trí để bảo đảm sau ngày 1-7-2027 thực hiện đúng tỉ lệ theo quy định.

Trong thời gian này, không thực hiện việc thay đổi vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ từ thấp lên cao đối với những vị trí việc làm đã vượt quá tỉ lệ theo quy định.

tuyển dụng Công chức Bộ Nội vụ vị trí việc làm vị trí việc làm công chức
