Xem xét sớm tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức

Bộ Nội vụ cho biết đang xây dựng dự thảo nghị định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Để hoàn thiện dự thảo, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định hiện hành. Bên cạnh đó, rà soát toàn diện mô hình tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và các chính sách liên quan, làm căn cứ xây dựng nghị định mới.

Về sắp xếp, hợp nhất các hội quần chúng ở cơ sở, Bộ Nội vụ cho hay việc triển khai được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và các kết luận của Trung ương, bảo đảm thống nhất trong tổ chức bộ máy sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Nhiều địa phương kiến nghị điều chỉnh lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã nhằm tương xứng với nhiệm vụ được giao trong bối cảnh mới

Trong đó, đối với các hội quần chúng không do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể được thực hiện theo Nghị định 126/2024 và Nghị định 129/2025. Đối với các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, việc sắp xếp, hợp nhất được thực hiện theo Kết luận 174/2025, Kết luận 177/2025 và Kết luận 178/2025 của Bộ Chính trị, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy.

Về cải cách chính sách tiền lương, từ ngày 1-7-2024, mức lương cơ sở đã được điều chỉnh tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng, góp phần cải thiện đời sống người hưởng lương và tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức. Thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét việc triển khai các bảng lương và chế độ phụ cấp mới. Trước mắt, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ, ngành báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét tăng lương cơ sở trong năm 2026, bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế và khả năng ngân sách nhà nước.

Trước đó, nhiều địa phương phản ánh khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tại cơ sở ngày càng tăng, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Trong khi đó, thu nhập của cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách vẫn còn thấp, chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao.

Do đó, nhiều địa phương kiến nghị nhà nước sớm điều chỉnh tăng mức phụ cấp; hoàn thiện chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; ban hành hướng dẫn cụ thể về việc sắp xếp tổ chức, các hội quần chúng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở cơ sở sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Nhiều địa phương cũng kiến nghị điều chỉnh tăng lương cơ sở, bổ sung các loại phụ cấp phù hợp cho cán bộ, công chức cấp xã, bảo đảm ổn định lâu dài và thống nhất trên phạm vi cả nước.