HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Xem xét sớm tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức

Tin-ảnh: M.Chi

Thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét việc triển khai các bảng lương và chế độ phụ cấp mới

 Bộ Nội vụ cho biết đang xây dựng dự thảo nghị định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Để hoàn thiện dự thảo, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định hiện hành. Bên cạnh đó, rà soát toàn diện mô hình tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và các chính sách liên quan, làm căn cứ xây dựng nghị định mới.

Về sắp xếp, hợp nhất các hội quần chúng ở cơ sở, Bộ Nội vụ cho hay việc triển khai được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và các kết luận của Trung ương, bảo đảm thống nhất trong tổ chức bộ máy sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Xem xét sớm tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức - Ảnh 1.

Nhiều địa phương kiến nghị điều chỉnh lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã nhằm tương xứng với nhiệm vụ được giao trong bối cảnh mới

Trong đó, đối với các hội quần chúng không do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể được thực hiện theo Nghị định 126/2024 và Nghị định 129/2025. Đối với các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, việc sắp xếp, hợp nhất được thực hiện theo Kết luận 174/2025, Kết luận 177/2025 và Kết luận 178/2025 của Bộ Chính trị, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy.

Về cải cách chính sách tiền lương, từ ngày 1-7-2024, mức lương cơ sở đã được điều chỉnh tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng, góp phần cải thiện đời sống người hưởng lương và tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức. Thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét việc triển khai các bảng lương và chế độ phụ cấp mới. Trước mắt, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ, ngành báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét tăng lương cơ sở trong năm 2026, bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế và khả năng ngân sách nhà nước.

Trước đó, nhiều địa phương phản ánh khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tại cơ sở ngày càng tăng, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Trong khi đó, thu nhập của cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách vẫn còn thấp, chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao.

Do đó, nhiều địa phương kiến nghị nhà nước sớm điều chỉnh tăng mức phụ cấp; hoàn thiện chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; ban hành hướng dẫn cụ thể về việc sắp xếp tổ chức, các hội quần chúng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở cơ sở sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Nhiều địa phương cũng kiến nghị điều chỉnh tăng lương cơ sở, bổ sung các loại phụ cấp phù hợp cho cán bộ, công chức cấp xã, bảo đảm ổn định lâu dài và thống nhất trên phạm vi cả nước.

Tin liên quan

Người lao động khấp khởi đợi tăng lương

Người lao động khấp khởi đợi tăng lương

Nhiều doanh nghiệp đã "chốt" mức điều chỉnh lương cho người lao động và sẽ công bố ngay từ đầu năm 2026

Tăng lương tối thiểu từ 1-1-2026: Doanh nghiệp phải điều chỉnh những khoản nào?

(NLĐO) - Lương tối thiểu tăng, doanh nghiệp buộc điều chỉnh lương, bảo hiểm, kinh phí Công đoàn và nhiều chế độ liên quan tránh vi phạm pháp luật

Chi tiết mức tăng lương tối thiểu vùng từ hôm nay 1-1-2026

(NLĐO)- Theo Nghị định số 293, mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tăng thêm từ 250.000 - 350.000 đồng/tháng.

chỉ số giá tiêu dùng ngân sách nhà nước khối lượng công việc chính sách tiền lương Bộ Nội vụ quy định hiện hành điều chỉnh lương dự thảo nghị định tăng lương cơ sở
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo