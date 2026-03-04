Bộ Nội vụ lên tiếng về thông tin "sáp nhập còn 16 tỉnh, thành phố"

Chiều 4-3, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2-2026, báo chí đã nêu câu hỏi về việc trên các trang mạng xã hội xuất hiện thông tin tiếp tục sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã.

Bộ Nội vụ tiếp tục lên tiếng về thông tin sáp nhập còn 16 tỉnh, thành phố (Ảnh minh hoạ)

Về vấn đề này, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), cho biết thời gian gần đây, có lan truyền thông tin "có thể tiếp tục sáp nhập tỉnh, xã" trên các nền tảng mạng xã hội. Đồng thời, xuất hiện hình ảnh công văn của Bộ Nội vụ kèm theo phụ lục sắp xếp 34 tỉnh, thành phố còn 16 tỉnh, thành phố.

Ông Phan Trung Tuấn khẳng định hiện nay Đảng, Quốc hội, Chính phủ không có chủ trương về việc tiếp tục sáp nhập tỉnh, thành phố và đơn vị hành chính cấp xã trên cả nước.

Theo ông Phan Trung Tuấn, cuộc cách mạng sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở cấp xã năm 2025 là bước đi mang tính chiến lược và có ý nghĩa lịch sử quan trọng.

Theo đó, đã sắp xếp, hợp nhất 63 tỉnh, thành phố còn 34 tỉnh, thành phố; kết thúc hoàn toàn đơn vị hành chính cấp huyện; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Việc này đã được Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ cân nhắc kỹ lưỡng, hướng tới sự ổn định lâu dài.

Theo đại diện Bộ Nội vụ, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã, gắn với vận hành chính quyền địa phương 2 cấp triển khai từ 1-7-2025. Hiện nay, toàn bộ hệ thống chính trị, với sự chỉ đạo toàn diện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm, tới đây sẽ chủ yếu tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm vận hành bộ máy thông suốt, quản trị địa phương hiện đại, gần dân, sát dân, phục vụ người dân tốt hơn.

Trước đó, Bộ Nội vụ cũng đã nhiều lần bác bỏ thông tin này khi thông tin được lan truyền trên mạng xã hội. Theo Bộ Nội vụ, việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 không chỉ sắp xếp về tổ chức, bộ máy, cán bộ mà còn phân cấp về thẩm quyền, bố trí lại đơn vị hành chính, phân bổ về nguồn lực, tạo không gian phát triển. Mục tiêu là xây dựng Chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn; đồng thời, mở ra cục diện mới trong phát triển đất nước với tầm nhìn lâu dài, ít nhất là cho 100 năm tới.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, từ ngày 1-7-2025, nước ta có 34 tỉnh, thành phố, 3.321 xã, phường, đặc khu và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (gồm cấp tỉnh và cấp xã) đã chính thức vận hành ở tất cả các địa phương.