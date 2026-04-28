Thời sự

Bộ Nội vụ nói về mức tăng lương cơ sở dự kiến lên 2,53 triệu đồng/tháng

Minh Chiến

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đã thông tin về phương án tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7-2026.

Chiều 28-4, tại họp báo thường kỳ của Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, đã trả lời báo chí về việc một số ý kiến đề xuất tăng lương cơ sở cao hơn mức 2,53 triệu đồng/tháng như đề xuất của cơ quan này. 

Bộ Nội vụ nói về đề xuất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ

Về vấn đề này, theo ông Cường, lương cơ sở được đề xuất tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 8%) từ ngày 1-7-2026. Thực hiện phân công của Chính phủ và kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ ngành xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở, chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Đối với mức tăng dự kiến 8%, ông Nguyễn Duy Cường cho biết Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã thống nhất mức tăng lương cơ sở dự kiến lên 2,53 triệu đồng/tháng.

Hiện nay, hồ sơ dự thảo nghị định đã được Bộ Nội vụ gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Ngày 24-4 vừa rồi, Bộ Tư pháp đã họp thẩm định.

Ông Cường cho biết trên cơ sở kết luận thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện dự thảo nghị định để báo cáo, trình Chính phủ ban hành, bảo đảm có hiệu lực từ 1-7.

Vừa qua, góp ý về việc tăng lương cơ sở từ ngày 1-7, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) đề xuất tăng từ 2,65 - 2,7 triệu đồng/tháng thay vì mức 2,53 triệu đồng như Bộ Nội vụ đề xuất.

Nhiều địa phương trong góp ý gửi Bộ Nội vụ cũng cho rằng chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, giá cả hàng hóa leo thang, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mức tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng là chưa phù hợp. Các địa phương đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét mức tăng cao hơn.

Bộ Nội vụ: Tiếp tục triển khai cải cách chính sách tiền lương theo kết luận của Bộ Chính trị

(NLĐO) - Bộ Nội vụ cho biết sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình.

Ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương

(NLĐO) - Với 477/489 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam.

Bộ Nội vụ đề xuất tăng 8% lương hưu từ 1-7

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đề xuất từ ngày 1-7-2026, điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

