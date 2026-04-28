Thời sự Chính trị

Bộ Nội vụ: Tiếp tục triển khai cải cách chính sách tiền lương theo kết luận của Bộ Chính trị

Minh Chiến

(NLĐO) - Bộ Nội vụ cho biết sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình.

Tập trung xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ về lộ trình cải cách tiền lương. Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã được Bộ Nội vụ triển khai trong quý I/2026, được cơ quan này cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 28-4.

Bộ Nội vụ: Tiếp tục triển khai cải cách chính sách tiền lương theo kết luận của Bộ Chính trị - Ảnh 1.

Bộ Nội vụ họp báo thường kỳ chiều 28-4

Theo ông Đỗ Văn Phong, Trưởng phòng Thi đua khen thưởng và Truyền thông (Bộ Nội vụ), Bộ đã rà soát, hoàn thiện nội dung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Tiếp tục hoàn thiện quy định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, góp phần tiếp tục hoàn thiện cơ chế tiền lương trong khu vực công theo hướng từng bước cải thiện thu nhập, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các công tác liên quan đến chính sách tiền lương sẽ được Bộ Nội vụ tiếp tục triển khai trong quý II năm nay. Ông Phong cho biết Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục triển khai các nội dung cải cách chính sách tiền lương theo Kết luận số 83-KL/TW và Kết luận số 206-KL/TW của Bộ Chính trị.

Đến nay, Bộ Nội vụ đã lấy ý kiến về dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng; dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình. "Đồng thời, triển khai nội dung tuyên truyền về lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội và quan hệ lao động…"- ông Phong cho hay.

Thông tin thêm một số nhiệm vụ thời gian tới, ông Đỗ Văn Phong cho biết Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan Trung ương và các sở, ngành ở địa phương; tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý.

Tập trung nguồn lực và đẩy mạnh tháo gỡ các vướng mắc phát sinh để triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức đánh giá sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Nội vụ sẽ đánh giá về việc thực hiện phân cấp, phân quyền; rà soát tổng thể các quy định về phân cấp, phân quyền, đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, những nội dung cần tiếp tục hướng dẫn; tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan để bảo đảm đồng bộ, thống nhất, khả thi khi triển khai thực hiện.

Cơ quan này cũng sẽ hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Viên chức (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, thời hạn quy định. Tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện việc xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong hệ thống chính trị; gắn việc phê duyệt vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện tinh giản biên chế.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Tại dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7-2026. Bộ Nội vụ cũng đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 8%, cùng thời điểm ngày 1-7 như tăng lương cơ sở.

Góp ý về việc tăng lương cơ sở từ ngày 1-7, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) đề xuất tăng từ 2,65 - 2,7 triệu đồng/tháng thay vì mức 2,53 triệu đồng như Bộ Nội vụ đề xuất.

Nhiều địa phương trong góp ý gửi Bộ Nội vụ cũng cho rằng chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, giá cả hàng hóa leo thang, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mức tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng là chưa phù hợp. Các địa phương đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét mức tăng cao hơn.

Tin liên quan

Bộ Nội vụ đề xuất tăng 8% lương hưu từ 1-7

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đề xuất từ ngày 1-7-2026, điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Nguồn kinh phí nào để tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1-7?

(NLĐO)- Dự thảo nghị định của Chính phủ đã nêu rõ các nguồn kinh phí được sử dụng để thực hiện điều chỉnh lương cơ sở từ ngày 1-7-2026.

Kiến nghị tăng lương cơ sở 13%-15%

Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình đề xuất tăng lương cơ sở lên mức 2,65 - 2,7 triệu đồng/tháng, thay vì 2,53 triệu đồng/tháng như dự kiến

