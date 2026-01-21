HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Bộ Nội vụ phản hồi về đề xuất ưu tiên người không chuyên trách vào viên chức

G.Nam

(NLĐO) - Bộ Nội vụ phản hồi đề xuất ưu tiên tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào viên chức

Bộ Nội vụ vừa có phản hồi về kiến nghị của tỉnh Vĩnh Long liên quan đến việc ban hành chính sách ưu tiên tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm viên chức, đồng thời làm rõ một số nội dung về định hướng quản lý, sử dụng đội ngũ này trong thời gian tới.

Áp dụng với một số trường hợp

Trước đó, trong văn bản gửi Bộ Nội vụ, tỉnh Vĩnh Long đề nghị sớm ban hành nghị định mới về quản lý, sử dụng viên chức theo Luật Viên chức 2025, trong đó có chính sách ưu tiên tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào viên chức nhằm tận dụng nguồn nhân lực tại chỗ, có kinh nghiệm thực tiễn.

Phản hồi kiến nghị, Bộ Nội vụ cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo Luật Viên chức 2025. Nghị định này sẽ thay thế Nghị định số 115/2020 và Nghị định số 85/2023, đồng thời quy định cụ thể các trường hợp được tiếp nhận vào làm viên chức.

Theo Bộ Nội vụ, dự thảo nghị định sẽ làm rõ các đối tượng tiếp nhận theo khoản 2 Điều 20 Luật Cán bộ, công chức, trong đó ngoài hình thức thi tuyển, xét tuyển, cơ quan quản lý có thể quyết định tiếp nhận vào làm công chức đối với một số trường hợp đặc biệt.

Những trường hợp này gồm chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc được thu hút vào làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

img

Bộ Nội vụ sẽ sớm hoàn thiện chính sách cho người hoạt động không chuyên trách sau sắp xếp bộ máy

Ngoài ra, các trường hợp đang là viên chức, người hưởng lương trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, tổ chức cơ yếu hoặc những người có kinh nghiệm, đáp ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị cũng thuộc diện được xem xét tiếp nhận.

Tiếp tục hoàn thiện quy định

Liên quan đến kiến nghị của tỉnh Vĩnh Long về việc cần có chính sách mới, định hướng mới để bố trí người hoạt động không chuyên trách tiếp tục cống hiến cho địa phương, Bộ Nội vụ cho biết đã ban hành Công văn số 12 hướng dẫn việc sắp xếp, bố trí và thực hiện chế độ, chính sách đối với nhóm đối tượng này, trên cơ sở các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 154/2025 về tinh giản biên chế, trong đó có quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách chịu tác động trực tiếp từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhằm bảo đảm quyền lợi theo quy định.

Thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, hoàn thiện các quy định liên quan đến chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, bảo đảm phù hợp với chủ trương của Trung ương và điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

Luật Viên chức 2025 mở rộng cơ chế tiếp nhận nhằm tạo sự liên thông giữa khu vực công và khu vực tư, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo đó, các đơn vị sự nghiệp công lập có thể tiếp nhận chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt hoặc người có kinh nghiệm phù hợp vào làm viên chức. Đồng thời, luật cho phép ký hợp đồng với các chuyên gia, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu hoặc người có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực chiến lược, trọng điểm để đảm nhiệm vị trí quản lý, điều hành hoặc chuyên môn, nghiệp vụ.


Bộ Nội vụ Viên chức Luật Viên chức không chuyên trách
