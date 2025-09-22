Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo thực trạng công chức, viên chức trên cả nước

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo thực trạng công chức, viên chức trên cả nước

Minh Chiến

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đã có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương về việc báo cáo số lượng công chức, viên chức.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố báo cáo về thực trạng biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức hiện có và đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031 theo hướng dẫn.

Bộ Nội vụ yêu cầu báo cáo thực trạng công chức, viên chức trên cả nước - Ảnh 1.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ ngành, địa phương đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031 (Ảnh minh hoạ)

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ ngành, địa phương báo cáo số biên chế công chức, biên chế viên chức (hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hưởng lương từ nguồn thu sự nghiêp) được cấp có thẩm quyền giao thời điểm 31-7-2025 và số công chức, viên chức có mặt thời điểm 1-9-2025 chia theo 4 nhóm vị trí việc làm tại từng cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đồng thời, báo cáo số biên chế viên chức, người làm việc được giao, bố trí làm việc trong các tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước và một số tổ chức hành chính đặc thù chưa được giao biên chế công chức thời điểm 31-7-2025 và số có mặt tại thời điểm 1-9-2025.

Báo cáo về số hợp đồng lao động tại vị trí việc làm chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Số hợp đồng lao động tại vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị các địa phương báo cáo cụ thể về số lượng, chất lượng và việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã theo vị trí việc làm và tỉ lệ cán bộ công chức ở cấp xã có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm được bố trí.

Ngoài ra, các bộ ngành, địa phương phải đề xuất biên chế giai đoạn 2026 - 2031. Việc xác định, đề xuất biên chế phải trên cơ sở vị trí việc làm; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức; mức độ hiện đại hóa công sở, quy trình làm việc, ứng dụng chuyển đổi số,...; Các yếu tố đặc thù về thực hiện nhiệm vụ; Thực trạng đội ngũ công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đối với các địa phương thì nghiên cứu, rà soát thêm quy mô dân số, diện tích; Tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương; Phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị; Các yếu tố đặc thù về về địa lý (biên giới, hải đảo...).

Đối với bộ, ngành, việc đề xuất biên chế bảo đảm cụ thể từng vị trí việc làm của từng tổ chức và tổng biên chế không vượt quá số biên chế hiện có của bộ, ngành tại thời điểm 31-7-2025.

Đối với địa phương, việc đề xuất biên chế bảo đảm cụ thể từng vị trí việc làm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc từng cấp, mỗi vị trí việc làm có thể cần nhiều biên chế, một biên chế có thể đảm nhiệm nhiều vị trí việc làm.

Đặc biệt ở cấp xã bảo đảm nguyên tắc mỗi lĩnh vực quản lý nhà nước của từng phòng được bố trí tối thiểu 1 biên chế công chức phụ trách và bảo đảm tổng biên chế đề xuất không vượt quá số biên chế hiện có của địa phương tại thời điểm 31-7-2025.

Tin liên quan

Hướng dẫn mới nhất về giải quyết chế độ chính sách tinh giản biên chế tại TP HCM

Hướng dẫn mới nhất về giải quyết chế độ chính sách tinh giản biên chế tại TP HCM

(NLĐO) -Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Bảo hiểm xã hội Thành phố hoàn tất thủ tục chốt sổ Bảo hiểm xã hội theo đúng quy định.

Đà Nẵng công bố số lượng biên chế công chức

(NLĐO) - Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết, quy định số biên chế cụ thể của từng sở, ngành. Sở Nông nghiệp và Môi trường có số lượng biên chế cao nhất.

Số lượng biên chế cấp tỉnh, xã sau sáp nhập thực hiện thế nào?

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đã hướng dẫn chi tiết về biên chế cấp tỉnh, xã, đơn vị sự nghiệp công lập sau sáp nhập.

Bộ Nội vụ ngân sách nhà nước tinh giản biên chế cán bộ công chức biên chê Công chức
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo