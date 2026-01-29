HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị không chúc Tết Bộ

Thùy Linh

(NLĐO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các đơn vị, cá nhân không tổ chức chúc Tết Bộ và các cơ quan thuộc Bộ.

Ngày 29-1, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Chỉ thị 972 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị không chúc Tết Bộ năm 2026 - Ảnh 1.

Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Tại chỉ thị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 55 ngày 22-12-2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026; Chỉ thị số 36 ngày 31-12-2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công điện số 239 ngày 12-12-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu dùng, phục vụ nhu cầu Tết của nhân dân; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết và thúc đẩy phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Đáng chú ý, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị, cá nhân không tổ chức chúc Tết Bộ và các cơ quan thuộc Bộ; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động trái quy định.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát, kiểm tra chặt chẽ việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực, lịch làm việc trong dịp Tết bảo đảm các hoạt động thông suốt; đặc biệt là các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, ô nhiễm môi trường, phòng cháy chữa cháy rừng, điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 1941 ngày 23-12-2025 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân 2026.

Bộ trưởng đề nghị Cục chủ động nắm chắc, theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa, dịch vụ, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; đồng thời phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương bảo đảm nguồn cung, nhất là đối với lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu của nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ đầu mối nông sản, cơ sở kinh doanh thực phẩm, rau, quả phục vụ Tết; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết.

Tin liên quan

Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp

Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp

(NLĐO)- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ 2026 (Chỉ thị số 55 ngày 22-12).

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu cán bộ, đảng viên không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên

(NLĐO)- Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nghiêm cấm việc dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 11-1: Không tổ chức chúc Tết cấp trên; nghiêm khắc với sách nhiễu

(NLĐO) - Cũng trong ngày 11-1, TPHCM có thêm điểm phúc lợi đoàn viên vừa được ra mắt...

bộ Nông nghiệp Tết chúc Tết tết nguyên đán chúc tết lãnh đạo
