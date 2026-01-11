Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 11-1: Không tổ chức chúc Tết cấp trên; nghiêm khắc với sách nhiễu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 11-1: Không tổ chức chúc Tết cấp trên; nghiêm khắc với sách nhiễu

Thiện An

(NLĐO) - Cũng trong ngày 11-1, TPHCM có thêm điểm phúc lợi đoàn viên vừa được ra mắt...

Cán bộ, đảng viên không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên

Thành ủy TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 55/2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/ban-thuong-vu-thanh-uy-tphcm-yeu-cau-can-bo-dang-vien-khong-to-chuc-tham-chuc-tet-cap-tren-196260111090009552.htm

Khẩn trương mở rộng đường Tôn Thất Thuyết 

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 490/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ.

Thông tin tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/ubnd-tphcm-yeu-cau-khan-truong-mo-rong-duong-ton-that-thuyet-196260111125003022.htm

TPHCM ngày 11-1: - Ảnh 1.

Dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ có tổng mức đầu tư 5.554 tỉ đồng

Cháy lớn gây thiệt hại nhiều căn nhà

Khoảng 7 giờ sáng nay, lửa bùng lên từ căn nhà chứa nhiều đồ nhựa ở phía sau chợ Bình Trưng, đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng. Lúc này chợ Bình Trưng đang hoạt động, có rất nhiều người dân buôn bán, mua hàng hóa tại đây.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/chum-anh-vu-chay-lon-o-tphcm-vao-sang-nay-196260111091915169.htm

CLIP: Đám cháy bùng phát dữ dội

Sách nhiễu hộ kinh doanh sẽ bị xử lý nghiêm

Ngày 11-1, lãnh đạo Thuế TPHCM cho biết đã phản hồi đến Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện quy định về thuế đối với hộ kinh doanh.

Cụ thể, sau khi kết thúc chiến dịch 60 ngày cao điểm tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh chấm dứt thuế khoán, chuyển đổi và áp dụng chính thức kê khai từ ngày 1-1, một trong những trọng tâm của ngành Thuế TPHCM là đồng hành, ổn định, nâng cao tuân thủ pháp luật của hộ kinh doanh. 

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/thue-tphcm-sach-nhieu-ho-kinh-doanh-se-bi-xu-ly-nghiem-196260111140246925.htm

TPHCM ngày 11-1: - Ảnh 2.

Người lợi dụng quyền hạn sách nhiễu hộ kinh doanh sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật (ảnh minh họa)

Thêm Điểm phúc lợi đoàn viên

Sáng 11-1, LĐLĐ TPHCM ra mắt Điểm phúc lợi đoàn viên tại Lô 7, cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới, TP HCM. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào mừng thành công Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/ra-mat-diem-phuc-loi-doan-vien-tai-cu-xa-thanh-da-phuong-binh-quoi-196260111125721378.htm

TPHCM ngày 11-1: - Ảnh 3.

Đoàn viên - lao động mua sắm tại Điểm phúc lợi đoàn viên. Ảnh: T.Yên

 

Tin liên quan

Ngày 10-1, tại TPHCM có những thông tin gì nổi bật?

Ngày 10-1, tại TPHCM có những thông tin gì nổi bật?

(NLĐO)- TPHCM công bố 12 dấu ấn nổi bật năm 2025; ra mắt Trung tâm IOC đầu tiên ngành tòa án; tiến độ dự án rạch Xuyên Tâm... là những thông tin nổi bật

Nhiều thông tin nổi bật tại TPHCM trong ngày 9-1

(NLĐO)- Trong ngày 9-1, tại TPHCM có những thông tin nổi bật như: Thành ủy trao quyết định cán bộ; tận dụng 9 khu "đất vàng" bỏ trống phục vụ Tết Bính Ngọ...

TPHCM ngày 8-1: Công ty tặng ô tô cho nhân viên; công an bắt "trùm" đứng sau nhiều cơ sở giải trí

(NLĐO) - Nhiều thông tin liên quan đến TPHCM trong ngày 8-1: Ra quân cao điểm giữ trật tự giao thông dịp Tết; Công an bắt "trùm" đứng sau nhiều cơ sở giải trí

xử lý nghiêm hộ kinh doanh chúc Tết TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo