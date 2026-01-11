Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 11-1: Không tổ chức chúc Tết cấp trên; nghiêm khắc với sách nhiễu

Cán bộ, đảng viên không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên

Thành ủy TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 55/2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/ban-thuong-vu-thanh-uy-tphcm-yeu-cau-can-bo-dang-vien-khong-to-chuc-tham-chuc-tet-cap-tren-196260111090009552.htm

Khẩn trương mở rộng đường Tôn Thất Thuyết

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 490/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ.

Thông tin tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/ubnd-tphcm-yeu-cau-khan-truong-mo-rong-duong-ton-that-thuyet-196260111125003022.htm

Dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ có tổng mức đầu tư 5.554 tỉ đồng

Cháy lớn gây thiệt hại nhiều căn nhà

Khoảng 7 giờ sáng nay, lửa bùng lên từ căn nhà chứa nhiều đồ nhựa ở phía sau chợ Bình Trưng, đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng. Lúc này chợ Bình Trưng đang hoạt động, có rất nhiều người dân buôn bán, mua hàng hóa tại đây.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/chum-anh-vu-chay-lon-o-tphcm-vao-sang-nay-196260111091915169.htm

CLIP: Đám cháy bùng phát dữ dội

Sách nhiễu hộ kinh doanh sẽ bị xử lý nghiêm

Ngày 11-1, lãnh đạo Thuế TPHCM cho biết đã phản hồi đến Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện quy định về thuế đối với hộ kinh doanh.

Cụ thể, sau khi kết thúc chiến dịch 60 ngày cao điểm tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh chấm dứt thuế khoán, chuyển đổi và áp dụng chính thức kê khai từ ngày 1-1, một trong những trọng tâm của ngành Thuế TPHCM là đồng hành, ổn định, nâng cao tuân thủ pháp luật của hộ kinh doanh.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/thue-tphcm-sach-nhieu-ho-kinh-doanh-se-bi-xu-ly-nghiem-196260111140246925.htm

Người lợi dụng quyền hạn sách nhiễu hộ kinh doanh sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật (ảnh minh họa)

Thêm Điểm phúc lợi đoàn viên

Sáng 11-1, LĐLĐ TPHCM ra mắt Điểm phúc lợi đoàn viên tại Lô 7, cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới, TP HCM. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào mừng thành công Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/ra-mat-diem-phuc-loi-doan-vien-tai-cu-xa-thanh-da-phuong-binh-quoi-196260111125721378.htm