Bỏ phí xác thực, thêm loạt ưu đãi khi đi metro Bến Thành – Suối Tiên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bỏ phí xác thực, thêm loạt ưu đãi khi đi metro Bến Thành – Suối Tiên

Ngọc Quý

(NLĐO) - Từ đầu năm 2026, metro số 1 điều chỉnh thanh toán không tiền mặt, dừng bán vé QR tại quầy và triển khai nhiều chương trình miễn, giảm giá vé.

Theo thông báo mới nhất của Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1, từ đầu năm 2026, hành khách đi tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ được hưởng nhiều thay đổi trong phương thức thanh toán vé, đồng thời tiếp cận loạt chương trình ưu đãi, miễn phí vé nhằm khuyến khích sử dụng giao thông công cộng.

Đi metro số 1 từ 2026: Bỏ phí xác thực, thêm loạt ưu đãi - Ảnh 1.

Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ ngừng bán vé giấy có mã QR trên toàn tuyến từ ngày 1-1-2026

Theo đó, kể từ ngày 1-1-2026, việc thanh toán bằng thẻ Visa khi đi metro sẽ được điều chỉnh theo hướng thuận tiện hơn. Cụ thể, hành khách không còn bị thu khoản phí xác thực ban đầu 6.000 đồng khi quét thẻ tại cổng vào ga. Hệ thống sẽ ghi nhận toàn bộ lượt ra – vào trong ngày, tự động tổng hợp và trừ tiền một lần duy nhất vào cuối ngày, giúp giảm các khoản phí nhỏ phát sinh trong từng lượt đi.

Cùng với đó, doanh nghiệp vận hành tuyến metro số 1 sẽ dừng bán vé giấy có mã QR tại quầy bán vé ở các nhà ga Bến Thành, Đại học Quốc gia và Bến xe Suối Tiên.

Hình thức vé giấy QR tại quầy sẽ không còn áp dụng trên toàn tuyến; thay vào đó hành khách được khuyến khích sử dụng các phương thức hiện hành như mua vé tại máy bán vé tự động, kiosk tự động, thanh toán bằng thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc qua ứng dụng HCMC Metro HURC. Ngoài ra, hành khách có thể thanh toán trực tiếp tại cổng soát vé thông qua tính năng "VPBank chạm và đi" tích hợp trên ứng dụng, với sự hỗ trợ của nhân viên nhà ga khi cần thiết.

Đáng chú ý, nhân dịp Tết Dương lịch 2026, tuyến metro số 1 sẽ tổ chức chương trình miễn phí vé trong ngày 1-1-2026. Trong ngày này, hành khách được miễn phí vé khi sử dụng một trong ba hình thức: quét thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip; quét mã "QR Vươn mình" trên ứng dụng HCMC Metro HURC; nhận vé giấy QR miễn phí tại các kiosk tự động trong nhà ga.

Doanh nghiệp vận hành lưu ý trong thời gian miễn phí vé, nếu hành khách vẫn mua vé theo các hình thức thông thường thì hệ thống vẫn ghi nhận và trừ tiền, đồng thời không hoàn trả lại khoản đã thanh toán. Riêng chức năng "QR Vươn mình" chỉ xuất hiện trên ứng dụng HCMC Metro HURC trong ngày 1-1-2026 và chỉ có hiệu lực sử dụng trong ngày.

Bên cạnh chương trình miễn phí dịp Tết Dương lịch, nhiều ưu đãi khác cũng đang và sẽ tiếp tục được áp dụng trên tuyến metro số 1.

Cụ thể, hành khách sử dụng thẻ Vikki để quét trực tiếp tại cổng soát vé được miễn phí 100% giá vé từ ngày 16-12-2025, dự kiến kéo dài đến hết năm 2026. Với hình thức thanh toán "Chạm" của VPBank trên ứng dụng HCMC Metro HURC, hành khách được hoàn tiền 100% giá trị thanh toán từ ngày 17-12-2025 đến giữa tháng 3-2026, với mức hoàn tối đa 100.000 đồng mỗi tháng.

Ngoài ra, thẻ Sacombank Mastercard Metro Pass tiếp tục được áp dụng ưu đãi hoàn tiền 100% giá vé đến hết năm 2025. Đối với hành khách sử dụng ví điện tử ZaloPay, chương trình giảm 50% giá vé, tối đa 10.000 đồng mỗi lượt, được kéo dài đến hết ngày 28-2-2026.

Tin liên quan

Hơn 180 tấn hàng đổ về metro số 1 hướng về đồng bào lũ lụt

Hơn 180 tấn hàng đổ về metro số 1 hướng về đồng bào lũ lụt

(NLĐO) - Tuyến metro số 1 trở thành điểm trung chuyển hàng cứu trợ khi hơn 180 tấn nhu yếu phẩm, quần áo, thuốc men được gửi về hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Tiếp nhận hàng hóa cứu trợ người dân miền Trung tại 14 nhà ga tuyến metro số 1

(NLĐO) - Metro số 1 mở 14 điểm tiếp nhận hàng hóa cứu trợ, kêu gọi người dân chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Người dân TP HCM sắp dễ dàng lên xuống metro số 1 nhờ điều này

(NLĐO) - TP HCM phê duyệt dự án hơn 53 tỉ đồng lắp đặt 8 thang máy tại 7 cầu vượt bộ hành tuyến metro số 1.

metro số 1 đường sắt đô thị Metro TPHCM metro số 1 ngừng bán vé giấy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo