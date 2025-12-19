Bỏ phí xác thực, thêm loạt ưu đãi khi đi metro Bến Thành – Suối Tiên

Theo thông báo mới nhất của Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1, từ đầu năm 2026, hành khách đi tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ được hưởng nhiều thay đổi trong phương thức thanh toán vé, đồng thời tiếp cận loạt chương trình ưu đãi, miễn phí vé nhằm khuyến khích sử dụng giao thông công cộng.

Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ ngừng bán vé giấy có mã QR trên toàn tuyến từ ngày 1-1-2026

Theo đó, kể từ ngày 1-1-2026, việc thanh toán bằng thẻ Visa khi đi metro sẽ được điều chỉnh theo hướng thuận tiện hơn. Cụ thể, hành khách không còn bị thu khoản phí xác thực ban đầu 6.000 đồng khi quét thẻ tại cổng vào ga. Hệ thống sẽ ghi nhận toàn bộ lượt ra – vào trong ngày, tự động tổng hợp và trừ tiền một lần duy nhất vào cuối ngày, giúp giảm các khoản phí nhỏ phát sinh trong từng lượt đi.

Cùng với đó, doanh nghiệp vận hành tuyến metro số 1 sẽ dừng bán vé giấy có mã QR tại quầy bán vé ở các nhà ga Bến Thành, Đại học Quốc gia và Bến xe Suối Tiên.

Hình thức vé giấy QR tại quầy sẽ không còn áp dụng trên toàn tuyến; thay vào đó hành khách được khuyến khích sử dụng các phương thức hiện hành như mua vé tại máy bán vé tự động, kiosk tự động, thanh toán bằng thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc qua ứng dụng HCMC Metro HURC. Ngoài ra, hành khách có thể thanh toán trực tiếp tại cổng soát vé thông qua tính năng "VPBank chạm và đi" tích hợp trên ứng dụng, với sự hỗ trợ của nhân viên nhà ga khi cần thiết.

Đáng chú ý, nhân dịp Tết Dương lịch 2026, tuyến metro số 1 sẽ tổ chức chương trình miễn phí vé trong ngày 1-1-2026. Trong ngày này, hành khách được miễn phí vé khi sử dụng một trong ba hình thức: quét thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip; quét mã "QR Vươn mình" trên ứng dụng HCMC Metro HURC; nhận vé giấy QR miễn phí tại các kiosk tự động trong nhà ga.

Doanh nghiệp vận hành lưu ý trong thời gian miễn phí vé, nếu hành khách vẫn mua vé theo các hình thức thông thường thì hệ thống vẫn ghi nhận và trừ tiền, đồng thời không hoàn trả lại khoản đã thanh toán. Riêng chức năng "QR Vươn mình" chỉ xuất hiện trên ứng dụng HCMC Metro HURC trong ngày 1-1-2026 và chỉ có hiệu lực sử dụng trong ngày.

Bên cạnh chương trình miễn phí dịp Tết Dương lịch, nhiều ưu đãi khác cũng đang và sẽ tiếp tục được áp dụng trên tuyến metro số 1.

Cụ thể, hành khách sử dụng thẻ Vikki để quét trực tiếp tại cổng soát vé được miễn phí 100% giá vé từ ngày 16-12-2025, dự kiến kéo dài đến hết năm 2026. Với hình thức thanh toán "Chạm" của VPBank trên ứng dụng HCMC Metro HURC, hành khách được hoàn tiền 100% giá trị thanh toán từ ngày 17-12-2025 đến giữa tháng 3-2026, với mức hoàn tối đa 100.000 đồng mỗi tháng.

Ngoài ra, thẻ Sacombank Mastercard Metro Pass tiếp tục được áp dụng ưu đãi hoàn tiền 100% giá vé đến hết năm 2025. Đối với hành khách sử dụng ví điện tử ZaloPay, chương trình giảm 50% giá vé, tối đa 10.000 đồng mỗi lượt, được kéo dài đến hết ngày 28-2-2026.