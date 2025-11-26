Bỏ qua thủ tục hành chính lúc "vượt cạn", cứu kịp cả mẹ lẫn con

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bỏ qua thủ tục hành chính lúc "vượt cạn", cứu kịp cả mẹ lẫn con

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) - Khi mở ổ bụng, bác sĩ ghi nhận tử cung vỡ hoàn toàn; ngực, bụng thai nhi và dây rốn thoát ra ngoài tử cung.

Ngày 26-11, Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) cho hay nơi đây vừa cứu sống cả mẹ lẫn con trong lúc chuyển dạ vỡ tử cung phức tạp.

Bác sĩ bỏ qua thủ tục, thai nhi thoát khỏi lòng tử cung bị vỡ - Ảnh 1.

Gia đình sản phụ cùng ê-kíp bác sĩ sau phẫu thuật

Trước đó, thai phụ mang thai hơn 40 tuần, được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng đau dữ dội vùng vết mổ cũ, âm đạo ra máu đỏ tươi. Nhanh chóng, ê-kíp trực thực hiện xét nghiệm cấp cứu, đồng thời kích hoạt báo động khẩn với Khoa Sản. Gần 2 phút sau, bác sĩ Trần Ngọc Sơn, Khoa Sản, có mặt thăm khám và nhận định nguy cơ vỡ tử cung nên chuyển thai phụ đến phòng mổ khẩn. 

Lúc này, thai phụ đau bụng dữ dội, bụng biến dạng, tim thai rời rạc. Các bác sĩ nhanh chóng đưa ra quyết định ưu tiên số 1 cứu trước hai mẹ con, bỏ qua toàn bộ thủ tục hành chính.

BSCKII Nguyễn Thị Huyền Trang, Trưởng Khoa Sản-Bệnh viện Quân y 175 (người trực tiếp phẫu thuật), cho biết khi mở ổ bụng, ê-kíp nhận thấy tử cung đã vỡ hoàn toàn, đường vỡ dài khoảng 13 cm tại vị trí sẹo mổ cũ, chạy sát động mạch tử cung trái và lan xuống cổ tử cung. Thành sau tử cung bị lóc tách thành hai lớp khiến toàn bộ ngực, bụng thai nhi và dây rốn thoát ra ngoài tử cung. Trong ổ bụng có khoảng 700 ml máu đỏ tươi lẫn nước ối, nguy cơ tử vong rất cao nếu không xử trí trong thời gian cực ngắn.

Ê-kíp lập tức đưa bé trai 2.900g ra khỏi bụng mẹ trong tình trạng tím tái, trương lực yếu, nhịp tim rời rạc; phối hợp Khoa Nhi hồi sức tích cực. Sau khoảng 5 phút, bé hồng hào và khóc tốt. Ca mổ tiếp tục tập trung kiểm soát chảy máu và phục hồi bảo tồn tử cung cho sản phụ. Hiện sức khỏe mẹ con đều ổn định, hồi phục tốt. 

Sau cơn thập tử nhất sinh, sản phụ cho biết đây là lần mang thai thứ 2, chỉ khám thai 2 lần và dự định sinh thường nhưng bị vỡ tử cung. Đây là một tai biến y khoa cực kỳ nguy hiểm, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, nguy cơ tử vong cho cả mẹ và con rất cao. 

Với những trường hợp có sẹo mổ lấy thai cũ, thai phụ cần khám thai định kỳ một cách đều đặn theo đúng hẹn để được bác sĩ theo dõi, tư vấn kịp thời. Từ tuần thứ 36 trở đi, sau khi bác sĩ thăm khám, xem chỉ định mổ lấy thai của lần trước, đánh giá toàn diện tình trạng vết mổ cũ và thể trạng của thai phụ, bác sĩ sẽ tư vấn thời điểm sinh, phương pháp sinh phù hợp giữ an toàn, giảm thiểu tối đa nguy cơ cho mẹ và thai nhi. 

Ngoài ra, thai phụ nên chú ý các dấu hiệu bất thường như đau vết mổ cũ như đau ngang trên xương mu, đau liên tục, ấn vào đau chói lên. Đây là dấu hiệu có nguy cơ nứt vết mổ cũ, cần phải đến ngay bệnh viện có khoa sản gần nhất.

Tin liên quan

Sản phụ mang song thai 33 tuần bị vỡ tử cung

Sản phụ mang song thai 33 tuần bị vỡ tử cung

(NLĐO) - Sản phụ 37 tuổi, bị vỡ tử cung lần hai khi đang mang song thai 33 tuần đã được các bác sĩ kịp thời mổ cấp cứu, bảo toàn tính mạng cả mẹ và con

Người phụ nữ trẻ vỡ tử cung mà không biết

(NLĐO) - Một người phụ nữ trẻ ở quận Bình Tân TP HCM, nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội. Qua phẫu thuật bắt con, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân từng bị vỡ tử cung, được vá mà không hay biết ở lần sinh trước.

Cứu sống sản phụ ngưng tim, ngưng thở, vỡ tử cung

(NLĐO) – Người phụ nữ ngừa thai bằng vòng nhưng không hợp nên tháo ra, đặt que cấy nhưng vẫn có thai. Khi thai hơn 33 tuần, chị đau bụng không thở được, lúc đến Bệnh viện Từ Dũ cấp cứu đã ngưng tim, ngưng thở, vỡ tử cung

Bệnh viện Quân y 175 sản phụ thai phụ vỡ tử cung
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo