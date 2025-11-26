Bỏ qua thủ tục hành chính lúc "vượt cạn", cứu kịp cả mẹ lẫn con

Ngày 26-11, Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) cho hay nơi đây vừa cứu sống cả mẹ lẫn con trong lúc chuyển dạ vỡ tử cung phức tạp.

Gia đình sản phụ cùng ê-kíp bác sĩ sau phẫu thuật

Trước đó, thai phụ mang thai hơn 40 tuần, được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng đau dữ dội vùng vết mổ cũ, âm đạo ra máu đỏ tươi. Nhanh chóng, ê-kíp trực thực hiện xét nghiệm cấp cứu, đồng thời kích hoạt báo động khẩn với Khoa Sản. Gần 2 phút sau, bác sĩ Trần Ngọc Sơn, Khoa Sản, có mặt thăm khám và nhận định nguy cơ vỡ tử cung nên chuyển thai phụ đến phòng mổ khẩn.

Lúc này, thai phụ đau bụng dữ dội, bụng biến dạng, tim thai rời rạc. Các bác sĩ nhanh chóng đưa ra quyết định ưu tiên số 1 cứu trước hai mẹ con, bỏ qua toàn bộ thủ tục hành chính.

BSCKII Nguyễn Thị Huyền Trang, Trưởng Khoa Sản-Bệnh viện Quân y 175 (người trực tiếp phẫu thuật), cho biết khi mở ổ bụng, ê-kíp nhận thấy tử cung đã vỡ hoàn toàn, đường vỡ dài khoảng 13 cm tại vị trí sẹo mổ cũ, chạy sát động mạch tử cung trái và lan xuống cổ tử cung. Thành sau tử cung bị lóc tách thành hai lớp khiến toàn bộ ngực, bụng thai nhi và dây rốn thoát ra ngoài tử cung. Trong ổ bụng có khoảng 700 ml máu đỏ tươi lẫn nước ối, nguy cơ tử vong rất cao nếu không xử trí trong thời gian cực ngắn.



Ê-kíp lập tức đưa bé trai 2.900g ra khỏi bụng mẹ trong tình trạng tím tái, trương lực yếu, nhịp tim rời rạc; phối hợp Khoa Nhi hồi sức tích cực. Sau khoảng 5 phút, bé hồng hào và khóc tốt. Ca mổ tiếp tục tập trung kiểm soát chảy máu và phục hồi bảo tồn tử cung cho sản phụ. Hiện sức khỏe mẹ con đều ổn định, hồi phục tốt.

Sau cơn thập tử nhất sinh, sản phụ cho biết đây là lần mang thai thứ 2, chỉ khám thai 2 lần và dự định sinh thường nhưng bị vỡ tử cung. Đây là một tai biến y khoa cực kỳ nguy hiểm, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, nguy cơ tử vong cho cả mẹ và con rất cao.

Với những trường hợp có sẹo mổ lấy thai cũ, thai phụ cần khám thai định kỳ một cách đều đặn theo đúng hẹn để được bác sĩ theo dõi, tư vấn kịp thời. Từ tuần thứ 36 trở đi, sau khi bác sĩ thăm khám, xem chỉ định mổ lấy thai của lần trước, đánh giá toàn diện tình trạng vết mổ cũ và thể trạng của thai phụ, bác sĩ sẽ tư vấn thời điểm sinh, phương pháp sinh phù hợp giữ an toàn, giảm thiểu tối đa nguy cơ cho mẹ và thai nhi.

Ngoài ra, thai phụ nên chú ý các dấu hiệu bất thường như đau vết mổ cũ như đau ngang trên xương mu, đau liên tục, ấn vào đau chói lên. Đây là dấu hiệu có nguy cơ nứt vết mổ cũ, cần phải đến ngay bệnh viện có khoa sản gần nhất.