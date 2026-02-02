Bố Quang Dương chia sẻ về hành trình của con, trong ngày ra mắt bộ sưu tập riêng

Quang Dương vừa ra mắt bộ sưu tập pickleball Wika x Quang Dương - QD Collection "First Flame" trong ngày 2-2-2026 tại sân Green Tây Hồ Pickleball (Hà Nội).



Đây là dự án hợp tác giữa hãng và Quang Dương, tay vợt Việt kiều đã và đang tạo tiếng vang trên đấu trường pickleball quốc tế, đánh dấu bước tiến mới của thương hiệu Việt trong chiến lược phát triển các sản phẩm thể thao chuyên nghiệp. Trong đó, bố của Quang Dương đã có những chia sẻ về hành trình của con mình.

Ở sự kiện này, cha của Quang Dương khẳng định, vị thế của con trai hiện tại không đến từ thiên phú mà là sự nổ lưc.

Những chia sẻ của bố Quang Dương (Clip: BTC)

Ông Dương Thiên Quang bày tỏ: "Chơi pickleball chỉ sau một, hai buổi là Dương đã đánh rất hay. Người ta khuyên Dương đánh hay quá sao thông đánh Grand Slam của PPA đi, thì lúc đó mới biết đến PPA. Thấy Dương còn hạn chế chỗ nào, tôi khắc phục cho con chỗ đó. Phải cầm tay chỉ việc rất nhiều, mất rất nhiều thời gian mới được như hôm nay".

Trở lại sự kiện, đây là buổi ra mắt bộ sưu tập "First Flame" kết hợp công nghệ hiện đại với phong cách thi đấu của Quang Dương, hướng đến trải nghiệm "chơi như vận động viên chuyên nghiệp". Bộ sưu tập gồm 4 sản phẩm: hai mẫu vợt WIKA QD Fire, WIKA QD Air và hai dòng giày pickleball WIKA Stark, WIKA Viktor x QD, đáp ứng các lối chơi tốc độ lẫn sức mạnh.

Theo đại diện hãng, sự hợp tác thể hiện cam kết đầu tư dài hạn cho pickleball tại Việt Nam, mang đến sản phẩm chất lượng cao và góp phần thúc đẩy phong trào. Trong khi đó, Quang Dương xem đây là bước khởi đầu cho hành trình đồng hành, lan tỏa cảm hứng và nâng tầm pickleball Việt Nam.

Với thông điệp "Ignite Your Game", bộ sưu tập kỳ vọng trở thành bệ phóng cho cộng đồng người chơi chinh phục sân đấu chuyên nghiệp.

Nói việc ra mắt bộ sưu tập riêng, Quang Dương chia sẻ: "Tôi bắt đầu sự nghiệp từ tennis, nơi tôi học được kỷ luật, bản lĩnh và khát khao chiến thắng. Chấn thương từng buộc tôi phải dừng lại và đặt ra câu hỏi lớn nhất với một vận động viên: liệu mình còn có thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao hay không? Pickleball đến như một cơ hội đúng lúc, không chỉ giúp tôi trở lại sân đấu, mà còn mở ra một con đường mới để tôi phát triển, cống hiến và khẳng định bản thân".

Pickleball là một môn thể thao đang bùng nổ mạnh mẽ trên toàn thế giới, với tinh thần mở, hiện đại và kết nối cộng đồng rất rõ rệt. Ở Việt Nam, pickleball cũng đang phát triển rất mạnh, tiềm năng rất lớn từ phong trào quần chúng cho tới thi đấu chuyên nghiệp, từ thế hệ trẻ cho tới những người yêu thể thao ở mọi độ tuổi.



