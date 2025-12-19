HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Đàn em, người đánh cặp của Lý Hoàng Nam có ngày đặc biệt

Quốc An - Ảnh: KMT

(NLĐO) - Tay vợt 17 tuổi, Lê Xuân Đức có ngày đặc biệt khi nhiều bạn đồng trang lứa còn lo chuyện học hành thì bản thân đã ra mắt dòng vợt mang tên mình.

Gần như không có đối thủ ở lứa tuổi U18, Lê Xuân Đức nổi lên như “sao mai” đầy triển vọng của pickleball Việt Nam, từng bước ghi dấu ấn và đứng chung sân cùng đàn anh Lý Hoàng Nam tại nhiều giải đấu.

Ở tuổi 17, Xuân Đức đã có một năm 2025 đáng nhớ với nhiều niềm hạnh phúc sau hành trình thi đấu dày đặc trong và ngoài nước. Thành tích tại PPA Asia Tour giúp Xuân Đức lần đầu ghi tên mình lên bản đồ pickleball Việt Nam, không chỉ với tư cách một tài năng trẻ mà còn là đối tác mới của Lý Hoàng Nam.

Dấu mốc quan trọng đến từ tấm HCV đôi nam U18 tại PPA Asia Tour – Malaysia Open cùng Nhật Minh. Cú hích này mở ra chặng đường mới, giúp Xuân Đức tự tin bước lên sân chơi lớn hơn, thử sức ở cả nội dung đơn lẫn đôi chuyên nghiệp. Dù từng thất bại trước các đàn anh như Jack Wong hay Lý Hoàng Nam, tay vợt trẻ cho thấy sự tiến bộ rõ rệt qua từng giải đấu.

Đàn em và người đánh cặp của Lý Hoàng Nam có ngày đặc biệt - Ảnh 1.

Lê Xuân Đức (thứ 2 từ phải qua) đang trở thành "sao mai" triển vọng của pickleball Việt Nam

Trong ngày ra mắt cây vợt Genesis của Xuân Đức chiều 18-12, một giải đấu cũng diễn ra song song ở sự kiện khi quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng như Bình Minh, Lợi Trần, Huy Khánh,...cùng các thành viên trong team Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang. Trong đó, Huy Khánh và người đánh cặp vào đến chung kết Series A, nhưng chỉ giành được HCB.

Với cây vợt mới tinh trên tay, cùng khát vọng lớn, Xuân Đức đặt mục tiêu bứt phá mạnh mẽ trong năm 2026, sẵn sàng thách thức những giới hạn cao hơn của pickleball Việt Nam. Tay vợt 17 tuổi cũng khẳng định việc đứng cùng Lý Hoàng Nam giúp anh tiến bộ theo từng ngày.

Đàn em và người đánh cặp của Lý Hoàng Nam có ngày đặc biệt - Ảnh 2.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt trong ngày vui của Xuân Đức

Lý Hoàng Nam cũng không tiếc lời khen dành cho đàn em. Ở độ tuổi "bẻ gãy sừng trâu", Xuân Đức đang dần hoàn thiện để đảm nhận vai trò tay đánh chủ lực, trở thành đối tác chiến lược ở nội dung đôi nam chuyên nghiệp với đàn anh.


Tin liên quan

Lý Hoàng Nam thắng đẹp Jack Wong, lần đầu vô địch Pickleball PPA Tour

Lý Hoàng Nam thắng đẹp Jack Wong, lần đầu vô địch Pickleball PPA Tour

(NLĐO) - Tại Giải Pickleball PPA Asia Tour Hàng Châu 2025, Lý Hoàng Nam chính thức có lần đầu tiên lên bục cao nhất của tour đấu này sau 2 lần lỡ hẹn trước đó

"Bào giải" kiếm tiền, tay vợt pickleball gây bức xúc với khán giả và đồng nghiệp

(NLĐO) - Việc Triệu Cầu Lông cùng lúc dự 3 giải đấu đã khiến 2/3 giải đấu ảnh hưởng, bị người hâm mộ chỉ trích và còn thể hiện sự thiếu tôn trọng đối thủ.

Vinh Hiển, Minh Quân vô địch, làm nên lịch sử đôi nam Việt Nam tại PPA Tour

(NLĐO) - Pickeball Việt Nam lần đầu tiên có HCV đôi nam pro tại PPA Asia khi Vinh Hiển, Minh Quân hạ cặp hạt giống số 1 của giải đấu.

Lý Hoàng Nam Xuân đức
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo