Đàn em, người đánh cặp của Lý Hoàng Nam có ngày đặc biệt

Gần như không có đối thủ ở lứa tuổi U18, Lê Xuân Đức nổi lên như “sao mai” đầy triển vọng của pickleball Việt Nam, từng bước ghi dấu ấn và đứng chung sân cùng đàn anh Lý Hoàng Nam tại nhiều giải đấu.

Ở tuổi 17, Xuân Đức đã có một năm 2025 đáng nhớ với nhiều niềm hạnh phúc sau hành trình thi đấu dày đặc trong và ngoài nước. Thành tích tại PPA Asia Tour giúp Xuân Đức lần đầu ghi tên mình lên bản đồ pickleball Việt Nam, không chỉ với tư cách một tài năng trẻ mà còn là đối tác mới của Lý Hoàng Nam.

Dấu mốc quan trọng đến từ tấm HCV đôi nam U18 tại PPA Asia Tour – Malaysia Open cùng Nhật Minh. Cú hích này mở ra chặng đường mới, giúp Xuân Đức tự tin bước lên sân chơi lớn hơn, thử sức ở cả nội dung đơn lẫn đôi chuyên nghiệp. Dù từng thất bại trước các đàn anh như Jack Wong hay Lý Hoàng Nam, tay vợt trẻ cho thấy sự tiến bộ rõ rệt qua từng giải đấu.

Lê Xuân Đức (thứ 2 từ phải qua) đang trở thành "sao mai" triển vọng của pickleball Việt Nam

Trong ngày ra mắt cây vợt Genesis của Xuân Đức chiều 18-12, một giải đấu cũng diễn ra song song ở sự kiện khi quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng như Bình Minh, Lợi Trần, Huy Khánh,...cùng các thành viên trong team Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang. Trong đó, Huy Khánh và người đánh cặp vào đến chung kết Series A, nhưng chỉ giành được HCB.

Với cây vợt mới tinh trên tay, cùng khát vọng lớn, Xuân Đức đặt mục tiêu bứt phá mạnh mẽ trong năm 2026, sẵn sàng thách thức những giới hạn cao hơn của pickleball Việt Nam. Tay vợt 17 tuổi cũng khẳng định việc đứng cùng Lý Hoàng Nam giúp anh tiến bộ theo từng ngày.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt trong ngày vui của Xuân Đức

Lý Hoàng Nam cũng không tiếc lời khen dành cho đàn em. Ở độ tuổi "bẻ gãy sừng trâu", Xuân Đức đang dần hoàn thiện để đảm nhận vai trò tay đánh chủ lực, trở thành đối tác chiến lược ở nội dung đôi nam chuyên nghiệp với đàn anh.



