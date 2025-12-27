Bộ Quốc phòng Campuchia lên tiếng về thỏa thuận mới với Thái Lan

Theo tờ Khmer Times, Campuchia và Thái Lan đã đạt được sự đồng thuận về dự thảo tuyên bố chung cho Cuộc họp đặc biệt lần thứ 3 sắp tới của Ủy ban Biên giới chung Campuchia-Thái Lan (GBC), đánh dấu một bước tiến quan trọng về mặt thủ tục trước các cuộc đàm phán chính thức dự kiến diễn ra hôm nay, 27-12.



Thông tin này được đưa ra trong thông cáo báo chí được Bộ Quốc phòng Campuchia phát hành khuya 26-12. Thông cáo này cho hay thỏa thuận đã đạt được lúc 22 giờ 50 phút đêm 26-12 trong cuộc họp của các đồng chủ tịch Ban Thư ký GBC, tổ chức tại tỉnh Pailin - Campuchia.

Các quan chức tham gia cuộc đàm phán giữa hai ban thư ký GBC của Thái Lan và Campuchia - Ảnh: KHMER TIMES

Phái đoàn Campuchia do Thiếu tướng Nhem Boraden, Trưởng Ban Thư ký GBC Campuchia dẫn đầu; trong khi phía Thái Lan do Tướng Nuttapong Praokaew, Trưởng Ban Thư ký GBC Thái Lan đứng đầu, đã tham gia đàm phán trong 3 ngày để đi đến sự đồng thuận này.

Cuộc họp cũng có sự tham gia của các quan sát viên từ Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT) đại diện cho cả Campuchia và Thái Lan.

Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, dự thảo tuyên bố chung đã được thống nhất sẽ là cơ sở cho các cuộc thảo luận và kết quả tại cuộc họp ngày 27-12 sắp tới.

Trung tướng Socheata, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Campuchia, cho biết thỏa thuận này phản ánh sự tiến triển trong việc phối hợp thủ tục giữa hai bên trước thềm cuộc gặp cấp cao.

Bộ Quốc phòng Campuchia kêu gọi công chúng cũng như giới truyền thông trong nước và quốc tế lưu ý diễn biến này, đồng thời tái khẳng định lập trường của Campuchia ủng hộ đối thoại và các cơ chế hòa bình để giải quyết các vấn đề biên giới.

Trước đó, vào tối 26-12, Thủ tướng Thái Lan kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anutin Charnvirakul cũng đã thông tin về một khuôn khổ đàm phán được hai ban thư ký GBC của Thái Lan và Campuchia thống nhất sau 3 ngày. Ông Anutin cho biết khuôn khổ này vẫn phù hợp với Thỏa thuận Kuala Lumpur, tức tuyên bố chung ngày 26-10.

Thủ tướng Thái Lan cũng thông báo rằng Hội đồng An ninh quốc gia của nước này đã thống nhất cho phép Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Natthaphon Narkphanit, tham dự cuộc họp Ủy ban Biên giới chung Thái Lan - Campuchia (GBC) với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia vào ngày 27-12 tại tỉnh Chanthaburi - Thái Lan.