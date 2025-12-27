Đàm phán Thái Lan - Campuchia có tiến triển

. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 26-12 cho biết thông tin trên, đồng thời nói thêm nếu bộ trưởng quốc phòng hai nước có thể tìm được tiếng nói chung, hai bên sẽ ký một thỏa thuận phù hợp với hiệp định trước đó.

Cũng trong ngày 26-12, theo tờ The Nation (Thái Lan), cuộc đàm phán cấp thư ký của Ủy ban Biên giới Chung (GBC) giữa Thái Lan và Campuchia đã khép lại với dự thảo thỏa thuận được chỉnh sửa lần thứ 6. Các chi tiết của văn kiện này không được công bố do chờ Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan (NSC) phê chuẩn. Tuy nhiên, theo The Nation, các quan chức đã chuẩn bị một địa điểm để lễ ký kết giữa Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit và Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Tea Seiha vào ngày 27-12.

Cuộc đàm phán cấp thư ký của Ủy ban Biên giới Chung (GBC) giữa Campuchia và Thái Lan hôm 26-12 Ảnh: AKP

Tâm điểm của cuộc đàm phán cấp thư ký của GBC là liệu Campuchia có chấp nhận 3 điều kiện của phía Thái Lan hay không. Các điều kiện này gồm Campuchia phải tuyên bố ngừng bắn trước tiên; lệnh ngừng bắn phải là thật và liên tục; Campuchia phải hợp tác nghiêm túc và thiện chí trong các hoạt động rà phá bom mìn. Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan từng cảnh báo nếu các điều kiện trên không được chấp nhận, nước này sẽ không tham dự bất kỳ cuộc họp nào của GBC hoặc ký kết bất kỳ thỏa thuận nào nữa.

Trước đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet hôm 25-12 cho biết đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để thảo luận về tình hình dọc biên giới Campuchia - Thái Lan, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và thực thi thỏa thuận hòa bình đã đạt được hồi tháng 10. Trong khi đó, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong cuộc điện đàm trên, ông Rubio kêu gọi Campuchia và Thái Lan chấm dứt xung đột, cũng như nhắc lại mong muốn hòa bình của Tổng thống Donald Trump. "Ngoại trưởng Rubio cũng tái khẳng định Mỹ sẵn sàng tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định giữa Campuchia và Thái Lan" - tuyên bố nhấn mạnh.



