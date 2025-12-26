HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Thái Lan - Campuchia đạt thỏa thuận ngừng bắn 72 giờ, có hiệu lực từ ngày mai 27-12?

Hải Ngọc

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan sẽ dự cuộc họp với người đồng cấp Campuchia vào ngày 27-12 nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn 72 giờ.

Sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) lúc 17 giờ ngày 26-12, Thủ tướng Thái Lan kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anutin Charnvirakul thông báo NSC đã thống nhất cho phép Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Natthaphon Narkphanit, tham dự cuộc họp Ủy ban Biên giới chung Thái Lan - Campuchia (GBC) với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia vào ngày 27-12 tại tỉnh Chanthaburi. 

Cuộc họp này nhằm đi đến thống nhất về một tuyên bố chung theo khuôn khổ thỏa thuận Kuala Lumpur được ký kết hồi tháng 10.

Về khuôn khổ đã được hai ban thư ký GBC thống nhất sau 3 ngày đàm phán vừa qua, ông Anutin tíết lộ vẫn phù hợp với thỏa thuận Kuala Lumpur, hay tuyên bố chung ngày 26-10-2025.

Thái Lan tiết lộ diễn biến quan trọng trong xung đột biên giới với Campuchia - Ảnh 1.

Đoàn Thái Lan tại cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung với Campuchia ngày 26-12. Ảnh: Thai PBS

Thủ tướng Anutin nhấn mạnh Thái Lan chưa từng đi chệch khỏi khuôn khổ đó và tiếp tục tuân thủ 4 điểm chính - gồm: rút vũ khí hạng nặng, Thái Lan rà phá mìn, trấn áp các đường dây lừa đảo, giải quyết tình hình tại Ban Nong Chan và Ban Nong Ya Kaew ở tỉnh Sa Kaeo. 

Theo ông Anutin, điều cốt lõi là giữ đúng cam kết: Không có đe dọa, không có khiêu khích và giảm thiểu rủi ro đối với an ninh của cả 2 nước. Nếu 2 bộ trưởng quốc phòng có thể đạt được một thỏa thuận mà cả Thái Lan và Campuchia đều chấp nhận thì tuyên bố chung sẽ được ký kết.

Ông Anutin cho biết nội dung then chốt đã được thảo luận ở cấp ban thư ký và Phó Tổng Tham mưu trưởng Nattapong Praokaew đã báo cáo xu hướng. "Nếu đúng như ông ấy nói thì đó là một giải pháp tốt" - ông Anutin nhìn nhận, đồng thời cho rằng điều này sẽ cho phép Thái Lan bảo đảm chủ quyền và củng cố toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp đầy đủ các mục tiêu do lực lượng vũ trang đề ra.

Về đề xuất ngừng bắn 72 giờ của Thái Lan, ông Anutin nói đây là điều kiện Thái Lan yêu cầu Campuchia chấp nhận. "Nếu họ làm được, chúng tôi sẽ xem xét thả các binh sĩ Campuchia, hay tù binh chiến tranh, tổng cộng 18 người" - ông nhấn mạnh.

"Hãy để đây là lần ký kết cuối cùng, ể hòa bình có thể diễn ra tại khu vực và người dân của chúng ta có thể trở về nhà. Nếu có thể ký được vào ngày mai thì thật tốt" – ông Anutin phát biểu.

Trong khi đó, đài Thai PBS dẫn một nguồn tin từ ban thư ký của Thái Lan tại Ủy ban Biên giới chung (GBC) rằng hai bên Thái Lan và Campuchia đã thỏa thuận được các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn ban đầu, có thể có hiệu lực vào ngày mai, 27-12.

Lệnh ngừng bắn này sẽ được giám sát trong vòng 72 giờ. Để đạt được thỏa thuận vừa nêu, theo nguồn tin, cuộc họp ngày 26-12 rất căng thẳng và bản dự thảo được chốt lại là bản thứ sáu.

Hiện phía Campuchia chưa lên tiếng về diễn biến mới này.

Tin liên quan

Diễn biến "chưa từng có" trong xung đột Thái Lan - Campuchia

Diễn biến "chưa từng có" trong xung đột Thái Lan - Campuchia

(NLĐO) - Campuchia cáo buộc Thái Lan dùng F-16 không kích qua biên giới "sâu chưa từng có", giữa lúc Phnom Penh chưa chấp nhận điều kiện ngừng bắn với Bangkok

Điểm nóng xung đột ngày 26-12: Khu đồi tối quan trọng gần biên giới Thái Lan - Campuchia

(NLĐO) - Quân đội Thái Lan tuyên bố tái kiểm soát Đồi 225 tại Surin, khẳng định việc tháo dỡ tượng Vishnu gần biên giới Campuchia xuất phát từ yêu cầu an ninh.

Thái Lan bị dội 40 quả rốc-két, Campuchia hứng hơn trăm quả đạn pháo

(NLĐO) – Đến chiều 25-12, xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia đã bước sang ngày thứ 19, với cáo buộc từ cả hai phía về việc tấn công vào các mục tiêu dân sự.

Campuchia Thái Lan Anutin Charnvirakul
