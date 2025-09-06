HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức trở thành Bộ Chiến tranh

Anh Thư

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5-9 đã ký sắc lệnh hành pháp đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh nhằm báo hiệu với thế giới rằng Mỹ là một thế lực đáng gờm, theo hãng tin AP.

"Tôi nghĩ điều này gửi đi thông điệp chiến thắng. Tôi nghĩ nó thực sự gửi đi thông điệp về sức mạnh" - ông Donald Trump cho biết.

Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức trở thành Bộ Chiến tranh- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh với sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine - Ảnh: POLITICO

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh: “Tôi nghĩ tôi đã có được hòa bình vì thực tế là chúng ta mạnh mẽ”, một tuyên bố được cho là lặp lại phương châm “hòa bình thông qua sức mạnh” gắn liền với cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan.

"Chúng ta đã thắng Thế chiến I, chúng ta đã thắng Thế chiến I, chúng ta đã thắng mọi thứ trước đó và trong khoảng thời gian đó. Và rồi chúng ta quyết định thức tỉnh và đổi tên thành Bộ Quốc phòng" - ông tiếp lời.

Theo Guardian, tên gọi Bộ Chiến tranh vốn là tên gọi ban đầu của Bộ Quốc phòng Mỹ, được sử dụng từ năm 1789 đến năm 1947.

Quốc hội Mỹ phải chính thức thông qua tên mới và một số người ủng hộ thân cận nhất của ông Donald Trump tại Đồi Capitol đã đề xuất một dự luật vào cùng ngày để đưa tên mới vào luật.

Đã có một số thay đổi về hình thức liên quan đến vấn đề này. Trang web của Lầu Năm Góc đã chuyển từ "defense.gov" sang "war.gov".

Các biển hiệu đã được thay đổi quanh văn phòng của người đứng đầu Lầu Năm Góc Pete Hegseth trước sự chứng kiến của hơn chục nhân viên. Ông Donald Trump cho biết cũng sẽ có văn phòng phẩm mới.

Ông Hegseth, người mà tổng thống Mỹ đã bắt đầu gọi là "Bộ trưởng Bộ Chiến tranh" đã phát biểu trong lễ ký sắc lệnh rằng Mỹ "sẽ tấn công, không chỉ phòng thủ", sử dụng "sức sát thương tối đa".

Theo AP, nỗ lực đổi tên này là một đòn tấn công khác của nhà lãnh đạo Mỹ trong nỗ lực tái cấu trúc quân đội Mỹ.

Các căn cứ đã được đổi tên, binh lính chuyển giới bị cấm và các trang web đã bị xóa bỏ các bài đăng tôn vinh những đóng góp của phụ nữ và các nhóm thiểu số cho lực lượng vũ trang.

Bộ Chiến tranh Bộ Chiến tranh Mỹ Bộ Quốc phòng Mỹ Lầu Năm Góc Donald Trump
