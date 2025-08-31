HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Cân nhắc “để mặc” xung đột ở Ukraine, ông Donald Trump đã cạn kiên nhẫn?

Huệ Bình

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc rút khỏi các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột Nga - Ukraine khi ông muốn cả hai bên linh hoạt hơn.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói với trang Axios hôm 30-8 rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nghiêm túc xem xét tạm ngừng các nỗ lực ngoại giao cho đến khi "một hoặc cả hai bên bắt đầu thể hiện sự linh hoạt hơn".

Các nguồn tin cho biết Nhà Trắng tin rằng các nhà lãnh đạo châu Âu đang khuyến khích Ukraine kiên trì để có "một thỏa thuận tốt hơn".

Đồng thời, các quan chức Mỹ lưu ý những người đồng cấp Anh và Pháp đang có một cách tiếp cận mang tính xây dựng hơn. Tuy nhiên, họ phàn nàn các quốc gia châu Âu lớn khác lại mong đợi Mỹ gánh toàn bộ chi phí cho cuộc xung đột, trong khi bản thân họ đóng góp rất ít.

Một quan chức cấp cao của châu Âu tham gia vào các cuộc đàm phán với Mỹ về xung đột ở Ukraine đã bày tỏ ngạc nhiên trước những lời chỉ trích đến từ Washington.

Cân nhắc “để mặc” Ukraine, ông Donald Trump đã cạn kiên nhẫn? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Giữa lúc Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc nên tham gia sâu hơn hay rút khỏi tiến trình hòa bình ở Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 30-8 chỉ trích Nga vì “hoàn toàn phớt lờ các cam kết” và kêu gọi áp thêm lệnh trừng phạt.

Ông Zelensky khẳng định cuộc xung đột không thể dừng lại chỉ bằng các tuyên bố chính trị và kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ và châu Âu, cần phải có hành động cụ thể.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng cách duy nhất để "mở lại cánh cửa ngoại giao" là tăng cường các biện pháp trừng phạt hiệu quả nhằm vào kinh tế Nga, bao gồm lệnh trừng phạt về ngân hàng và năng lượng.

Sau các cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây, ông Donald Trump nhiều lần nói rằng bước tiếp theo phải là một hội nghị thượng đỉnh giữa hai ông Putin và Zelensky. Cho đến nay, phía Nga đã từ chối tiến hành cuộc gặp này.

Trong khi đó, phía Ukraine cũng bác bỏ mọi thảo luận về khả năng nhượng bộ lãnh thổ trừ khi Nga chịu ngồi vào bàn đàm phán.

Nga - Ukraine Donald Trump đàm phán hòa bình Volodymyr Zelensky
