Thời sự Xã hội

Bộ Quốc phòng quy định mới về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Thông tư của Bộ Quốc phòng đã có quy định mới về tiêu chuẩn sức khỏe, khám nghĩa vụ quân sự, trong đó quy định cụ thể về khám mắt, thị lực.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 106 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 105 quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Thông tư 106 có hiệu lực thi hành từ ngày 30-9-2025.

Bộ Quốc phòng cập nhật quy định khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự mới nhất - Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng ra quy định mới về khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Ảnh minh hoạ

Theo đó, hội đồng khám sức khỏe khu vực là hội đồng chuyên môn, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành lập theo đề nghị của sở y tế.

Hội đồng khám sức khỏe khu vực được tổ chức các đoàn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, trưởng đoàn là phó chủ tịch hội đồng khám sức khỏe khu vực.

Trạm y tế cấp xã thực hiện sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự dưới sự chỉ đạo nghiệp vụ của sở y tế hoặc bệnh viện, trung tâm y tế trực thuộc sở y tế; giám sát của ban chỉ huy quân sự cấp xã, ban chỉ huy phòng thủ khu vực.

Tổng hợp, báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự với hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh (qua bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh) và sở y tế; bàn giao toàn bộ hồ sơ sức khỏe cho hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã (qua cơ quan y tế cùng cấp) và thông báo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho ban chỉ huy phòng thủ khu vực.

Trong thời gian không quá 15 ngày, kể từ ngày kết thúc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, cơ quan y tế cấp xã phối hợp với hội đồng khám sức khỏe khu vực hoàn thành danh sách những công dân đủ sức khỏe theo quy định, hoàn chỉnh phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự và bàn giao cho hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã.

Trường hợp không đạt tiêu chuẩn sức khỏe, sở y tế giao bệnh viện hoặc trung tâm y tế, cơ quan y tế trực thuộc thông báo bằng văn bản đến ban chỉ huy phòng thủ khu vực để đưa ra khỏi danh sách phục vụ trong ngạch dự bị của địa phương.

Về việc gọi công dân nhập ngũ, căn cứ kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã, ban chỉ huy quân sự cấp xã lập danh sách, tham mưu cho chủ tịch UBND cấp xã gọi khám sơ tuyển đối với công dân thuộc diện khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự trên địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung quy trình khám mắt và phương pháp cho điểm về thị lực trong tiêu chuẩn phân loại sức khỏe. Theo đó, thị lực là tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá sức nhìn của từng mắt. Muốn đo thị lực chính xác, nhân viên chuyên môn phải trực tiếp hướng dẫn cách đọc và tiến hành đúng kỹ thuật quy định của chuyên ngành nhãn khoa. Để phát hiện những trường hợp người đọc không trung thực hoặc không biết đọc theo hướng dẫn thì sử dụng máy đo khúc xạ tự động kiểm tra.

Cách tính tổng thị lực 2 mắt: nếu thị lực cao hơn 10/10 vẫn chỉ tính là 10/10. Ví dụ: mắt phải 12/10, mắt trái 5/10 thì tổng thị lực 2 mắt là 15/10.

Khi tính tổng thị lực để phân loại thì chú ý thị lực của mắt phải. Thị lực của mắt trái không thể bù cho mắt phải, mà thị lực của mắt phải cần đúng như tiêu chuẩn đã quy định.

Khi kiểm tra thị lực không kính, nếu thị lực 2 mắt không đạt 19/10 thì nhân viên chuyên môn phải tiếp tục kiểm tra thị lực sau chỉnh kính. Thông thường, thị lực 2 mắt khi chỉnh kính tối đa phải đạt 19/10 trở lên. Trường hợp sau chỉnh kính tối đa thị lực 2 mắt không đạt 19/10, bác sĩ chuyên khoa mắt phải đánh giá, tìm nguyên nhân bệnh lý gây giảm thị lực.

Nếu thị lực không kính 2 mắt đạt 19/10 trở lên thì cho điểm theo thị lực không kính. Nếu thị lực không kính 2 mắt không đạt 19/10 thì cho điểm theo thị lực sau chỉnh kính tối đa.

Thông tư cũng quy định cụ thể về mộng thịt với phân độ mộng theo mức độ mộng bò vào giác mạc, những bệnh ở mi mắt và hốc mắt, hướng dẫn đo mù màu; cách tính điểm phiếu chẩn đoán nhanh bệnh tâm thần.

