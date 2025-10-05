Bộ sách tô màu khiến giới trẻ đam mê văn hóa dân gian

Chiều 5-10, Công ty Văn hóa và Truyền thông Skybooks tổ chức buổi giao lưu và ra mắt bộ sách tô màu "Huyền Tích Dân Gian" tại Đường sách TP HCM.

Bộ sách được thực hiện nhằm tiếp nối hành trình lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc bằng hình thức gần gũi và sáng tạo. Đây là dự án tô màu đầu tay của tác giả Thủy Tiên (chủ nhân kênh TikTok "Vẽ kể chuyện" với 1,1 triệu người theo dõi).

Tác giả và các khách mời chia sẻ tại buổi giao lưu, từ trái qua: Ths Nguyễn Thị Bích Ngọc, tác giả Thuỷ Tiên, TS Văn học Hà Thanh Vân và Ths chuyên ngành lịch sử Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh



Hai tập sách"Huyền Tích Dân Gian - Huyền Sử Việt" và "Huyền Tích Dân Gian - Dân Gian Kỳ Truyện" gồm nhiều tranh minh họa màu công phu, tái hiện các truyền thuyết dân gian quen thuộc như "Lạc Long Quân - Âu Cơ", "Sơn Tinh - Thủy Tinh", "Hòn Vọng Phu", "Tứ Bất Tử"… cùng các trò chơi dân gian như "Rồng rắn lên mây", "Dung dăng dung dẻ".

Chia sẻ về hành trình sáng tác, Thủy Tiên bày tỏ: "Qua từng nét vẽ, tôi mong muốn được tái hiện những sắc màu huyền sử một cách gần gũi nhất. Tôi không có tham vọng lớn lao, mà chỉ hy vọng mỗi bức tranh hay mỗi câu chuyện trong này sẽ giúp quý độc giả khám phá và yêu thích hơn những giá trị văn hoá - lịch sử - con người Việt Nam".

Bộ sách "Huyền Tích Dân Gian"

Mỗi trang sách không chỉ để tô màu mà còn là cơ hội để người đọc từ trẻ em đến người lớn được khám phá, tưởng nhớ và yêu thêm những câu chuyện, biểu tượng văn hóa gắn liền với tuổi thơ Việt.

Sức hút của "Huyền Tích Dân Gian" nằm ở sự kết hợp giữa yếu tố kể chuyện dân gian, kiến thức lịch sử - văn hóa và trải nghiệm sáng tạo với màu sắc. Mỗi truyền thuyết đều có phần "Lời bàn" ngắn gọn, giúp người đọc hiểu thêm về nguồn gốc, tín ngưỡng, cũng như tinh thần dân tộc được gửi gắm qua từng tích truyện.