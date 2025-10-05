Ấn tượng "Hội sách Côn Đảo"

Tối 4-10, tại đặc khu Côn Đảo, UBND TP HCM đã tổ chức Lễ khai mạc "Hội sách Côn Đảo" với chủ đề "Huyền thoại Côn Đảo". Tham dự có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; cùng lãnh đạo nhiều cơ quan Trung ương, TP HCM… Trước khi diễn ra chương trình, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, TP HCM cùng đại biểu và người dân tại đặc khu Côn Đảo đã thực hiện nghi thức ủng hộ đồng bào bị thiên tai do bão số 10

Tôn vinh các anh hùng - liệt sĩ

Hội sách diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5-10, do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Nhà xuất bản Tổng hợp TP HCM, Nhà xuất bản Trẻ, các đơn vị phát hành sách, chính quyền đặc khu Côn Đảo và các đơn vị liên quan thực hiện.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, cho biết sự kiện được tổ chức nhằm khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách đối với nhân loại; phát huy những giá trị văn hóa lịch sử bằng các hoạt động thiết thực có ý nghĩa sâu sắc về chính trị - văn hóa - xã hội chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam (10.10.1952 - 10.10.2025)…

Ông Trần Thế Thuận nhấn mạnh, Côn Đảo - hòn đảo thiêng liêng với những huyền thoại bất tử như Lãnh tụ Nguyễn Văn Cừ, Anh hùng Lê Hồng Phong, Anh hùng lực lượng vũ trang Võ Thị Sáu, Chí sĩ Nguyễn An Ninh, cùng hàng ngàn chiến sĩ cách mạng đã hiên ngang đối mặt với kẻ thù. Hội sách hôm nay tôn vinh họ qua các khu vực trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trưng bày những ấn phẩm, tài liệu phản ánh sự đổi mới, sáng tạo và dấu ấn phát triển toàn diện của thành phố trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, các nhân vật huyền thoại Côn Đảo và xuất bản phẩm đặc sắc của các nhà xuất bản.

Các khu vực trưng bày tại hội sách được thực hiện theo các chủ đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của TP HCM; các nhân vật huyền thoại Côn Đảo, lịch sử, đất và con người Côn Đảo; giới thiệu sách của các nhà xuất bản, phát hành. Độc giả có thể tiếp cận hàng ngàn đầu sách mới, đa dạng lĩnh vực: chính trị, lịch sử, văn học, khoa học, giáo dục, kỹ năng sống... thông qua mã QR của các đơn vị.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, TP HCM cùng đại biểu và người dân tại đặc khu Côn Đảo ủng hộ đồng bào bị thiên tai do bão số 10

Nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa

Trong thời gian diễn ra Hội sách, ban tổ chức tổ chức các chương trình giao lưu, tọa đàm về sách, văn hóa đọc, giới thiệu tác giả - tác phẩm như: giao lưu tác giả, giới thiệu tác phẩm "Những người con Sài Gòn trong "địa ngục trần gian" Côn Đảo"; giới thiệu thư viện số Nguyễn An Ninh - Chuyên đề Nam Bộ; hoạt động trao tặng Tủ sách và phát triển văn hóa đọc cho tổ chức, đơn vị tại đặc khu Côn Đảo... Ban tổ chức còn thực hiện chuỗi hoạt động lan tỏa "tiết đọc sách", các hoạt động dành cho thanh thiếu nhi, cùng nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá sách hấp dẫn.

Ngoài ra, "Hội sách Côn Đảo" còn có các hoạt động nổi bật như sau: Lễ Khai mạc hội sách và Chương trình nghệ thuật chủ đề "Những câu thơ viết nên hình đất nước"; lễ viếng Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương, Đền thờ Côn Đảo, Bia tưởng niệm tại Cầu tàu lịch sử 914... Trong khuôn khổ hội sách, ban tổ chức đã trao tặng 15 phần quà cho 15 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 15 triệu đồng, cùng 500 quyển tập, 350 lồng đèn...

Nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động (thứ 2 từ trái qua), trao tặng tượng trưng công trình “Đường cờ Tổ quốc, đường hoa Côn Đảo” cho lãnh đạo đặc khu Côn Đảo

Chương trình hội sách còn có hoạt động sau mặt báo, cùng sự đồng hành của các cơ quan báo chí thành phố. Trong đó, Báo Người Lao Động đã trao tặng cho đặc khu Côn Đảo công trình "Đường cờ Tổ quốc, đường hoa Côn Đảo" trị giá 1 tỉ đồng. Công trình này là công trình đầu tiên, khởi động cho Chương trình "Triệu mầm xanh vì biên cương, hải đảo" được Báo Người Lao Động phát động ngày 25-7-2025 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập báo. Chương trình "Triệu mầm xanh vì biên cương, hải đảo" nhằm góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, cải thiện môi trường, hạn chế thiệt hại thiên tai và biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt.



