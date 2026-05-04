Thời sự

Bổ sung nhân sự Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM nhiệm kỳ 2025–2030

Trường Thịnh

(NLĐO)- Việc bổ sung lần này nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Sở trong bối cảnh khối lượng nhiệm vụ ngày càng lớn

Ngày 4-5, thực hiện sự phân công của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM, Ban Tổ chức Đảng ủy UBND thành phố đã phối hợp với Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ Công bố Quyết định về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2025–2030.

Tại buổi lễ, bà Hà Thị Hồng Hải, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy UBND thành phố, đã công bố Quyết định số 899-QĐ/ĐU ngày 24-4-2026 về việc chỉ định bổ sung ông Nguyễn Hữu Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Việc bổ sung nhân sự lần này được thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Sở trong bối cảnh khối lượng nhiệm vụ ngày càng lớn, đặc biệt là các nội dung liên quan đến hạ tầng dữ liệu, đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái công nghệ của thành phố.

TPHCM bổ nhiệm Phó Bí thư đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025 – 2030 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định bổ sung Phó Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cho ông Nguyễn Hữu Yên. Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh việc kiện toàn chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ là yêu cầu cần thiết, nhằm bảo đảm năng lực lãnh đạo, chỉ đạo trong bối cảnh thành phố đang triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ lớn, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Với vai trò là cơ quan tham mưu nòng cốt của thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ đang đứng trước yêu cầu rất cao, vừa phải chủ động tham mưu các định hướng chiến lược, vừa tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể trong điều kiện khối lượng công việc ngày càng lớn, tính chất ngày càng phức tạp.

TPHCM bổ nhiệm Phó Bí thư đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025 – 2030 - Ảnh 2.

Lễ công bố Quyết định bổ sung Phó Bí thư Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM nhiệm kỳ 2025–2030 sáng 4-5 Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND đề nghị Đảng ủy Sở tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa vai trò tập thể và trách nhiệm cá nhân; đồng thời chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, làm nền tảng để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hữu Yên bày tỏ vinh dự khi được Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố tin tưởng giao trọng trách, đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

Nhận thức rõ trách nhiệm được giao, ông khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

