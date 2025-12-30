TPHCM: Bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố và Giám đốc, Chủ tịch các đơn vị

Chiều 30-12, UBND TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chủ trì buổi lễ.

Công bố quyết định đ iều động, bổ nhiệm

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về công tác cán bộ. Cụ thể: Bổ nhiệm ông Đặng Văn Định, Trưởng phòng Dự án, Văn phòng UBND TPHCM giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định cho các ông: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Tài và Đặng Văn Định (trừ trái sang)

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tài, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Thới Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP HCM.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND TP HCM giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao quyết định cho ông Võ Quang Sơn (ngoài cùng bên trái) và Huỳnh Thanh Trung (ngoài cùng bên phải)

Bổ nhiệm ông Huỳnh Thanh Trung, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên 27/7 TPHCM giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên 27/7 thành phố.

Điều động, bổ nhiệm ông Võ Quang Sơn, nguyên Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận Gò Vấp giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chúc mừng các cán bộ

Những cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng các cán bộ vừa được UBND TPHCM trao quyết định. Đây là sự tín nhiệm, ghi nhận của lãnh đạo UBND TPHCM trước những nỗ lực của các cán bộ trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá các cán bộ được trao quyết định trong đợt này đều là những cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn, đã từng đi cơ sở, từng đảm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, công việc, nhiệm vụ phía trước còn nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ phải nỗ lực, quyết tâm cao. Do đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các cán bộ về đơn vị mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tiếp nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, ông Đặng Văn Định, Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM đã thay mặt các cán bộ vừa được trao quyết định phát biểu nhận nhiệm vụ. Ông cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã quan tâm, tạo điều kiện, tin tưởng và giao nhiệm vụ. Đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn. Ông hứa sẽ không ngừng phấn đấu rèn luyện, giữ vững tư tưởng chính trị, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, đoàn kết nội bộ. Từ đó, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.