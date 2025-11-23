Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM chung tay khắc phục hậu quả bão lũ ở Khánh Hòa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM chung tay khắc phục hậu quả bão lũ ở Khánh Hòa

PHAN ANH

(NLĐO)- Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM đã cử đoàn công tác trực tiếp đến tỉnh Khánh Hòa để phối hợp hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả sau bão lũ

Nhằm chung tay chia sẻ khó khăn với người dân miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM đã nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả của đợt mưa, lũ vừa qua.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM đã cử Phó Giám đốc Phạm Huỳnh Quang Hiếu làm trưởng đoàn, trực tiếp đến tỉnh Khánh Hòa để phối hợp hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả sau bão, lũ. 

Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục hậu quả bão lũ - Ảnh 1.

Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM do Phó Giám đốc Phạm Huỳnh Quang Hiếu làm Trưởng đoàn đã đến hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục hậu quả bão lũ

Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục hậu quả bão lũ - Ảnh 2.

Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM do Phó Giám đốc Phạm Huỳnh Quang Hiếu làm Trưởng đoàn đã đến hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục hậu quả bão lũ

Hiện Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa rà soát, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ, đặc biệt là phương án hỗ trợ giải quyết các sự cố khẩn cấp về mất sóng liên lạc, trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin...

Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM sẽ tiếp tục phối hợp sâu sát, nắm bắt tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh để phối hợp xây dựng các phương án hỗ trợ tiếp theo, nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. 

Sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ là hành động linh hoạt ứng phó tình huống khẩn cấp, mà còn thể hiện mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tình cảm sâu nặng của TP HCM đối với đồng bào miền Trung trong lúc khó khăn hoạn nạn. 

TP HCM sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ lâu dài, góp phần vào công cuộc tái thiết, giúp người dân vùng lũ sớm vượt qua thách thức và xây dựng lại cuộc sống ổn định.

Tin liên quan

TPHCM tổng lực chi viện Khánh Hòa khắc phục hậu quả bão lũ

TPHCM tổng lực chi viện Khánh Hòa khắc phục hậu quả bão lũ

(NLĐO)- TPHCM huy động tổng lực, khẩn trương chuyển quần áo, nhu yếu phẩm và lực lượng nhằm hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục thiệt hại bão lũ

TP HCM khẩn trương phát động đợt tiếp nhận hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ miền Trung

(NLĐO)- TP HCM phát động tiếp nhận quần áo, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ. Ngay tối 21-11, 15 tấn hàng hóa đã được chuyển đi

Hơn 10.000 túi thuốc và hàng chục bác sĩ từ TPHCM lên đường hỗ trợ người dân vùng lũ

(NLĐO) - Đoàn bác sĩ từ nhiều bệnh viện trên địa bàn TPHCM đã lên đường đến Khánh Hoà để tham gia chữa bệnh và trực tiếp hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng lũ.

Khánh Hòa TPHCM bão lũ sở khoa học và công nghệ tphcm khắc phục hậu quả bão lũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo