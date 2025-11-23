Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM chung tay khắc phục hậu quả bão lũ ở Khánh Hòa

Nhằm chung tay chia sẻ khó khăn với người dân miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM đã nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả của đợt mưa, lũ vừa qua.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM đã cử Phó Giám đốc Phạm Huỳnh Quang Hiếu làm trưởng đoàn, trực tiếp đến tỉnh Khánh Hòa để phối hợp hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả sau bão, lũ.

Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM do Phó Giám đốc Phạm Huỳnh Quang Hiếu làm Trưởng đoàn đã đến hỗ trợ Khánh Hòa khắc phục hậu quả bão lũ

Hiện Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa rà soát, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ, đặc biệt là phương án hỗ trợ giải quyết các sự cố khẩn cấp về mất sóng liên lạc, trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin...

Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM sẽ tiếp tục phối hợp sâu sát, nắm bắt tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh để phối hợp xây dựng các phương án hỗ trợ tiếp theo, nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ là hành động linh hoạt ứng phó tình huống khẩn cấp, mà còn thể hiện mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tình cảm sâu nặng của TP HCM đối với đồng bào miền Trung trong lúc khó khăn hoạn nạn.

TP HCM sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ lâu dài, góp phần vào công cuộc tái thiết, giúp người dân vùng lũ sớm vượt qua thách thức và xây dựng lại cuộc sống ổn định.