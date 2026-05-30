Sức khỏe

Bổ sung thêm thuốc y học cổ truyền vào danh mục BHYT chi trả

N.Dung

(NLĐO) - Bộ Y tế đang rà soát để bổ sung thuốc, dược liệu mới vào danh mục thanh toán bảo hiểm y tế, sau hơn 10 năm chưa cập nhật.

Thuốc y học cổ truyền hiện chỉ chiếm hơn 5% tổng chi thuốc BHYT, thấp hơn nhiều so với tân dược, trong khi danh mục được thanh toán đã hơn 10 năm chưa cập nhật.

Bộ Y tế cho biết chi cho thuốc y học cổ truyền từ quỹ BHYT hiện khá thấp. Ảnh: Trần Minh

Thông tin được bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), nêu tại hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh BHYT lĩnh vực y, dược cổ truyền chiều 29-5.

Theo bà Trang, hiện thuốc y dược cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của BHYT còn khá hạn chế. Trong khi thuốc tân dược có hơn 1.000 hoạt chất và 59 thuốc phóng xạ, thuốc y học cổ truyền mới có 229 nhóm thuốc đông y, thuốc từ dược liệu cùng 349 vị thuốc cổ truyền dạng bào chế.

Năm 2025, quỹ BHYT chi khoảng 3.160 tỉ đồng cho thuốc y học cổ truyền, tương đương 5,42% tổng chi thuốc chữa bệnh. Tỉ lệ này trong hai năm trước cũng chỉ dao động từ 5,2 đến 5,6%.

Việc thanh toán hiện còn gặp nhiều vướng mắc do nhiều dược liệu có tên gọi khác nhau như táo chua - táo nhục, khiếm thực - củ súng, gây khó khăn trong xác định phạm vi chi trả. Trong khi đó, danh mục thuốc y học cổ truyền được ban hành từ năm 2015 đến nay chưa được cập nhật.

Bộ Y tế cho biết đã tiếp nhận đề xuất bổ sung 94 thuốc và 5 loại dược liệu vào danh mục thanh toán. Cơ quan này đang rà soát hồ sơ, tổ chức hội đồng chuyên môn đánh giá về độ an toàn, hiệu quả điều trị và chi phí trước khi trình ban hành thông tư mới.

Theo Bộ Y tế, việc cập nhật sẽ ưu tiên các thuốc cổ truyền, dược liệu được bào chế theo công nghệ hiện đại, tiêu chuẩn hóa và kiểm soát chất lượng chặt chẽ nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết mạng lưới y học cổ truyền tiếp tục được củng cố với 5 bệnh viện trực thuộc bộ và các bộ, ngành; 61 bệnh viện tuyến tỉnh và 10 bệnh viện tư nhân. Năm 2025, lĩnh vực này ghi nhận khoảng 7 triệu lượt khám, chiếm 3,3% tổng số lượt khám chữa bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trò chuyện với bệnh nhân đang điều trị tại Viện Y học Cổ truyền Quân đội

Theo Thứ trưởng, tại buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế và các cơ quan liên quan ngày 20-5, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, phát huy vai trò của y học cổ truyền trong phòng bệnh, phục hồi chức năng, chăm sóc người cao tuổi và điều trị bệnh mạn tính.

Hiện tỉ lệ khám chữa bệnh BHYT bằng y học cổ truyền tại tuyến cơ sở có xu hướng giảm, khả năng tiếp cận dịch vụ giữa các vùng miền còn chênh lệch.

Tại hội nghị, nhiều bệnh viện y học cổ truyền và cơ sở y tế địa phương đề xuất xây dựng danh mục bệnh đặc thù để người bệnh được khám, chữa bệnh BHYT trực tiếp tại tuyến chuyên sâu; đồng thời nghiên cứu cơ chế phù hợp hơn để người cao tuổi tiếp cận dịch vụ thuận lợi, giảm thủ tục chuyển viện.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương sửa đổi, bổ sung thông tư về khám chữa bệnh và danh mục thuốc y học cổ truyền, cập nhật quy định thông tuyến, ưu tiên các thuốc có hiệu quả điều trị, an toàn và đã được nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng.

