Ngày 9-3, UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch phát triển y dược cổ truyền kết hợp y dược hiện đại giai đoạn 2025–2030 nhằm phát huy thế mạnh của y học cổ truyền (YHCT) trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trong hệ thống bệnh viện đa khoa tại TPHCM, 34/38 bệnh viện đã có YHCT

Trong giai đoạn 2019–2024, lĩnh vực YHCT tại TP đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong hệ thống bệnh viện đa khoa, 34/38 bệnh viện đã có Khoa YHCT; khoảng 75% trạm y tế triển khai khám chữa bệnh bằng YHCT. Bên cạnh đó, hệ thống phòng khám và phòng chẩn trị YHCT tư nhân phát triển mạnh, góp phần quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học cũng được quan tâm. Từ năm 2024, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã triển khai đào tạo bác sĩ YHCT chính quy. Nhiều đề tài nghiên cứu kết hợp YHCT với y học hiện đại, ứng dụng công nghệ trong chẩn đoán, điều trị và bào chế dược liệu được thực hiện ở nhiều cấp. Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và các hội nghề nghiệp đã đóng góp tích cực cho sự phát triển của lĩnh vực này.

Trong sản xuất và cung ứng thuốc cổ truyền, các cơ sở chuyên môn đã sản xuất hơn 200 loại thuốc thành phẩm. Đặc biệt, Bệnh viện YHCT TP là bệnh viện công lập đầu tiên trong cả nước có nhà máy sản xuất thuốc cổ truyền đạt tiêu chuẩn GMP. Hoạt động chuyển đổi số trong quản lý và khám chữa bệnh cũng từng bước được triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và quản lý.

Mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu 95% bệnh viện đa khoa có Khoa YHCT và 100% trạm y tế triển khai tư vấn hoặc khám chữa bệnh bằng YHCT. Tỉ lệ khám chữa bệnh kết hợp YHCT với y học hiện đại đạt khoảng 25% ở tuyến tỉnh và 40% ở tuyến xã.

TP cũng hướng đến phát triển nguồn dược liệu và thuốc cổ truyền, tăng tỉ lệ chi trả thuốc dược liệu và thuốc cổ truyền từ quỹ BHYT đạt tối thiểu 30% trong tổng chi phí thuốc; đồng thời khuyến khích phát triển vùng trồng dược liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế và nâng cao năng lực sản xuất thuốc cổ truyền.

Bên cạnh đó, kế hoạch chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, phát triển du lịch y tế gắn với YHCT và tăng cường hợp tác quốc tế. Việc triển khai sẽ có sự phối hợp của nhiều sở, ngành, trong đó Sở Y tế là cơ quan thường trực, nhằm phát huy giá trị y dược cổ truyền trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của TP.