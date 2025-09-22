Bổ sung tiêu chuẩn xanh, thông minh khi phân loại đô thị

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Net Zero

Bổ sung tiêu chuẩn xanh, thông minh khi phân loại đô thị

M.Chiến

Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất sửa đổi thẩm quyền công nhận, phân cấp mạnh cho địa phương.

Tại tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung đối tượng phân loại đô thị, gồm: thành phố trực thuộc trung ương, khu vực dự kiến thành lập thành phố trực thuộc trung ương, khu vực đô thị thuộc tỉnh, thành phố, khu vực dự kiến thành lập phường và đặc khu.

Hệ thống phân loại gồm 3 loại: I, II, III; đồng thời bỏ đô thị loại I thuộc tỉnh để tránh chồng chéo. Về loại đô thị, hệ thống đô thị, dự thảo nghị quyết quy định thủ đô Hà Nội và TP HCM là đô thị loại đặc biệt. Thành phố trực thuộc trung ương (không bao gồm Hà Nội và TP HCM) là đô thị loại I. Tỉnh dự kiến thành lập thành phố trực thuộc trung ương phải được đánh giá đạt tiêu chí đô thị loại I.

Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi tiêu chí phân loại đô thị, rút gọn từ 5 còn 3 nhóm, gồm: vai trò, vị trí và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; mức độ đô thị hóa; trình độ phát triển hạ tầng và tổ chức không gian. Bổ sung các tiêu chuẩn mới về đô thị xanh, đô thị thông minh và ứng phó biến đổi khí hậu. Các tiêu chuẩn mới về đô thị xanh, đô thị thông minh bao gồm: đất cây xanh đô thị tính theo mét vuông trên đầu người; các công trình xanh có chứng nhận; tỉ lệ tuyến phố văn minh đô thị; tỉ lệ tuyến đường có ứng dụng chiếu sáng sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng...

Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất sửa đổi thẩm quyền công nhận, phân cấp mạnh cho địa phương. Cụ thể, Thủ tướng chỉ công nhận đô thị loại đặc biệt; Bộ Xây dựng công nhận loại I; UBND tỉnh công nhận loại II, III và các phường; Chính phủ quy định chi tiết về thủ tục, bảo đảm nguyên tắc "địa phương quyết, địa phương chịu trách nhiệm".

Tin liên quan

Thí điểm giải pháp phát triển đô thị xanh loại II tại 3 địa phương

Thí điểm giải pháp phát triển đô thị xanh loại II tại 3 địa phương

(NLĐO) - Dự án "Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II" được thí điểm triển khai tại 3 địa phương.

Phó Thủ tướng: Hà Nội và TP HCM sớm công khai lộ trình chuyển sang xe điện, kèm hỗ trợ

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu TP Hà Nội và TP HCM công bố sớm lộ trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh.

Chuyển đổi xanh: Cơ hội vàng để Huế định hình lại tương lai

(NLĐO) - Chuyển đổi xanh không còn là sự lựa chọn, mà là yếu tố sống còn.

đô thị xanh mảng xanh Giao thông xanh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo