Net Zero Chuyển đổi xanh

Chuyển đổi xanh: Cơ hội vàng để Huế định hình lại tương lai

Q.Nhật

(NLĐO) - Chuyển đổi xanh không còn là sự lựa chọn, mà là yếu tố sống còn.

Chiều 19-9, Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng UBND TP Huế tổ chức hội thảo "Chuyển đổi xanh và đột phá trong thu hút đầu tư công nghiệp tại TP Huế". 

Hội thảo được xem là dịp để thành phố trực thuộc trung ương thứ 6 của cả nước giới thiệu định hướng phát triển công nghiệp xanh, lắng nghe ý kiến chuyên gia về cơ hội – thách thức cũng như tìm ra giải pháp thu hút đầu tư theo hướng bền vững.

Chuyển đổi xanh: Cơ hội vàng để Huế định hình lại tương lai- Ảnh 1.

Ông Phan Quý Phương khẳng định Huế đang đứng trước cơ hội vàng để đình hình lại tương lai.

Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND TP Huế khẳng định rẳng, với bề dày văn hóa, lịch sử và di sản, từ lâu Huế đã được biết đến như một thành phố di sản, thành phố du lịch, thành phố xanh. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng, Huế không thể chỉ dựa vào những thế mạnh truyền thống. Vì vậy, cần nhận thức rõ rằng, để phát triển bền vững và nâng cao vị thế, Huế cần phải có một bước chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp.

"Chúng ta đang đứng trước một cơ hội vàng để định hình lại tương lai của Huế. Đó không phải là một mô hình phát triển công nghiệp truyền thống, mà là một mô hình công nghiệp xanh, công nghiệp thông minh. Đây không chỉ là một xu thế tất yếu của thời đại, mà còn là con đường duy nhất để chúng ta vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn được những giá trị văn hóa, môi trường vốn có của cố đô" - ông Phương nhấn mạnh.

Chuyển đổi xanh: Cơ hội vàng để Huế định hình lại tương lai- Ảnh 2.

Quang cảnh hội thảo Chuyển đổi xanh và đột phá trong thu hút đầu tư công nghiệp tại TP Huế.

Bà Vương Thị Minh Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, cho biết hệ thống các khu công nghiệp của Huế rất bài bản, được đầu tư từ lâu. Huế cần định vị lại chiến lược, xây dựng bộ tiêu chí để thu hút đầu tư xanh. Theo bà Hiếu, hiện nay không còn thời đại của thu hút doanh nghiệp vào làm ăn bằng mọi giá, mà là thời đại của các mô hình phát triển xanh. Vì vậy, Huế cũng cần nghiên cứu các mô hình phát triển mới ở các đô thị gần kề.

PGS - TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam khẳng định chuyển đổi xanh không còn là sự lựa chọn, mà là yếu tố sống còn, nền kinh tế đang sử dụng năng lượng để phát triển và điều này đặt con người trước yếu tố sinh tử nếu không chọn phát triển xanh.

Theo ông Thiên, muốn chuyển nền kinh tế từ "nâu" sang "xanh" thì phải chuyển toàn bộ cấu trúc và chuyển toàn bộ hệ thống. Tuy nhiên theo ông Thiên, khả năng đầu tư vào công nghệ xanh ở Việt Nam còn hạn chế khi chỉ có 23,9% doanh nghiệp được thành lập là "khoa học công nghệ", rất ít trong số đó được coi là doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Mặt khác, hiện nay việc làm xanh chỉ chiếm 3,6% trong tổng số việc làm của 39 "nghề xanh"… Vậy, ai sẽ đưa nền kinh tế xanh khi 96% doanh nghiệp là nhỏ và siêu nhỏ?

Ông Thiên khẳng định yếu tố thuận lợi nhất là hiện Việt Nam đã xác lập được cam kết chính trị về phát triển xanh, xác lập được sự đồng thuận hành động quy mô quốc gia. Nước ta cũng đã xây dựng được các chủ trương, các chương trình hành động cụ thể, có nhiều sáng kiến tầm cỡ…


chuyển đổi xanh kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn phát triển công nghiệp thành phố huế
