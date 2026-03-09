HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Bộ sưu tập áo dài đặc biệt của nhà thiết kế Việt Hùng

Thùy Trang

(NLĐO)- Nhà thiết kế Việt Hùng kể chuyện ký ức qua áo dài "Mặt trời - Cánh cò - Thành phố của tôi".

Mẫu áo dài mới nhất của  Việt Hùng: dệt ký ức quê hương trên tà áo dài

Bộ sưu tập áo dài đặc biệt của nhà thiết kế Việt Hùng - Ảnh 1.

Mẫu thiết kế của nhà thiết kế Việt Hùng

Trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TP HCM lần thứ 12 năm 2026, nhà thiết kế Việt Hùng giới thiệu bộ sưu tập áo dài mới mang tên "Mặt trời - Cánh cò - Thành phố của tôi". Bộ sưu tập này lấy cảm hứng từ ký ức văn hóa và tình yêu dành cho TP HCM - vùng đất đã trở thành quê hương của nhiều người con xa xứ. Các thiết kế tạo ấn tượng với họa tiết mềm mại, gam màu ấm và phom dáng tôn lên vẻ đẹp thanh lịch.

Nhà thiết kế Việt Hùng cho biết ý tưởng của bộ sưu tập được khơi nguồn từ câu chuyện của thời gian, của tình yêu và của một vùng đất đã gắn bó với cuộc sống của nhiều người. "Có những ký ức không chỉ được nhớ bằng kỷ niệm mà còn được dệt lại bằng những sợi lụa mềm mại của văn hóa. Mỗi chiếc áo dài trong bộ sưu tập giống như một bức tranh nghệ thuật được vẽ thủ công", Việt Hùng chia sẻ thêm. Các thiết kế được thực hiện trên nền gấm lụa cao cấp Thái Tuấn - chất liệu mang vẻ đẹp mềm mại, óng ả và tinh tế của văn hóa Việt.

Bộ sưu tập áo dài đặc biệt của nhà thiết kế Việt Hùng - Ảnh 2.
Bộ sưu tập áo dài đặc biệt của nhà thiết kế Việt Hùng - Ảnh 3.
Bộ sưu tập áo dài đặc biệt của nhà thiết kế Việt Hùng - Ảnh 4.
Bộ sưu tập áo dài đặc biệt của nhà thiết kế Việt Hùng - Ảnh 5.
Bộ sưu tập áo dài đặc biệt của nhà thiết kế Việt Hùng - Ảnh 6.
Bộ sưu tập áo dài đặc biệt của nhà thiết kế Việt Hùng - Ảnh 7.
Bộ sưu tập áo dài đặc biệt của nhà thiết kế Việt Hùng - Ảnh 8.
Bộ sưu tập áo dài đặc biệt của nhà thiết kế Việt Hùng - Ảnh 9.
Bộ sưu tập áo dài đặc biệt của nhà thiết kế Việt Hùng - Ảnh 10.
Bộ sưu tập áo dài đặc biệt của nhà thiết kế Việt Hùng - Ảnh 11.

Những mẫu áo dài đầy ấn tượng của nhà thiết kế Việt Hùng

Đặc biệt, những thước gấm lụa này được sản xuất từ nhà máy công nghệ cao của Thái Tuấn, nơi hội tụ giữa công nghệ hiện đại và tinh hoa dệt may truyền thống, để tạo nên những chất liệu đạt chuẩn chất lượng cao, tôn vinh trọn vẹn vẻ đẹp thanh tao của tà áo dài Việt Nam.

Hình ảnh mặt trời, cánh cò và nhịp sống đô thị được thể hiện qua họa tiết và màu sắc trên từng thiết kế. Mặt trời tượng trưng cho hy vọng và nguồn năng lượng mới; cánh cò gợi nhớ về ký ức tuổi thơ, về những câu hát ru của mẹ; còn thành phố là biểu tượng cho nhịp sống năng động và sự phát triển không ngừng.

Việt Hùng và hành trình kể chuyện văn hóa bằng áo dài Việt

Nhắc đến Việt Hùng, nhiều người yêu thời trang nhớ đến một nhà thiết kế bền bỉ với hành trình tôn vinh áo dài. Nhiều bộ sưu tập áo dài của anh lấy cảm hứng từ văn hóa, đời sống và lịch sử dân tộc. Anh thường kết hợp giữa phom dáng truyền thống với cách xử lý chất liệu và họa tiết hiện đại, tạo nên những tà áo dài vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Anh cũng thường xuyên giới thiệu bộ sưu tập mới trong các chương trình nghệ thuật, lễ hội văn hóa và sự kiện cộng đồng, góp phần quảng bá vẻ đẹp của áo dài đến công chúng.

Bộ sưu tập áo dài đặc biệt của nhà thiết kế Việt Hùng - Ảnh 12.
Bộ sưu tập áo dài đặc biệt của nhà thiết kế Việt Hùng - Ảnh 13.
Bộ sưu tập áo dài đặc biệt của nhà thiết kế Việt Hùng - Ảnh 14.
Bộ sưu tập áo dài đặc biệt của nhà thiết kế Việt Hùng - Ảnh 15.
Bộ sưu tập áo dài đặc biệt của nhà thiết kế Việt Hùng - Ảnh 16.
Bộ sưu tập áo dài đặc biệt của nhà thiết kế Việt Hùng - Ảnh 17.
Bộ sưu tập áo dài đặc biệt của nhà thiết kế Việt Hùng - Ảnh 18.
Bộ sưu tập áo dài đặc biệt của nhà thiết kế Việt Hùng - Ảnh 19.
Bộ sưu tập áo dài đặc biệt của nhà thiết kế Việt Hùng - Ảnh 20.
Bộ sưu tập áo dài đặc biệt của nhà thiết kế Việt Hùng - Ảnh 21.

Việt Hùng kể chuyện ký ức qua áo dài “Mặt trời - Cánh cò - Thành phố của tôi”

Với Việt Hùng, áo dài không chỉ là trang phục mà còn là biểu tượng văn hóa. Thông qua từng bộ sưu tập, anh mong muốn góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị của trang phục truyền thống trong đời sống đương đại.

"Mặt trời - Cánh cò - Thành phố của tôi" không chỉ là một bộ sưu tập thời trang mà còn là lời tri ân dành cho ký ức và quê hương. Những tà áo dài được dệt từ gấm lụa Thái Tuấn không chỉ mang vẻ đẹp duyên dáng, mà còn gợi lên niềm tự hào về văn hóa Việt Nam.

Lễ hội Áo dài TP HCM lần thứ 12 năm 2026 mang chủ đề Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng, do Sở Du lịch TP HCM và Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức.

Lễ hội năm nay có 37 nhà thiết kế tham gia, gần 400 bộ áo dài được trình diễn và 37 người nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực đảm nhận vai trò đại sứ hình ảnh. Lễ hội Áo dài TP HCM diễn ra đến hết ngày 31-3, với 17 hoạt động chính.


