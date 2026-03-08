HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Đồng Lan trở lại showbiz Việt

Thùy Trang

(NLĐO) - Sau thời gian "tầm sư học đạo" ở nước ngoài, Đồng Lan trở lại showbiz Việt bằng sản phẩm bắt tay cùng VSTRA.

Đồng Lan tái xuất sau 7 năm 

Đồng Lan trở lại showbiz Việt - Ảnh 1.

Đồng lan tái xuất showbiz Việt sau 7 năm vắng bóng

Đồng Lan trở lại showbiz Việt sau 7 năm vắng bóng. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhận định: "Với tôi, Lan vẫn là màu sắc đặc biệt. Hưng hy vọng Đồng Lan sẽ bước vào vườn hoa chung của showbiz, được nhiều người biết tới, yêu thương. Đồng Lan đã chọn con đường ít người đi nhưng em vẫn cứ đi thì đó là sự can đảm, hết mình với sự lựa chọn của mình và Hưng đánh giá cao điều này. 

Trong số học trò của Hưng, Đồng Lan là cô gái kiên định với con đường của mình và Hưng chúc cho Lan luôn thẳng con đường mình đi như thế".

Đồng Lan tái xuất bằng sản phẩm "Nếu anh không yêu em… DNKYE" do chính cô sáng tác, mang giai điệu trầm buồn nhưng không bi lụy và bắt nguồn từ những trải nghiệm thật của nữ nghệ sĩ. 

"Bài hát bắt nguồn từ câu chuyện của một người phụ nữ từng bước vào tình yêu với mong muốn chữa lành cho người khác nhưng rồi chính mình lại rơi vào trạng thái tổn thương và trầm cảm" - Đồng Lan chia sẻ. 

Tuy nhiên, ca từ của "Nếu anh không yêu em…. DNKYE" không chỉ khắc họa những tan vỡ, nỗi đau trong tình yêu mà là tinh thần bước qua tổn thương một cách bản lĩnh.

Đồng Lan trở lại showbiz Việt - Ảnh 2.
Đồng Lan trở lại showbiz Việt - Ảnh 3.
Đồng Lan trở lại showbiz Việt - Ảnh 4.

Đồng Lan trở lại trong sự yêu thương của bạn bè đồng nghiệp

Đồng Lan chia sẻ cô chủ động mời VSTRA góp giọng vì cảm nhận được sự đồng điệu trong màu sắc âm nhạc. Lần đầu kết hợp giữa Đồng Lan và VSTRA tạo nên cuộc đối thoại thú vị giữa hai thế hệ phụ nữ. 

Nếu Đồng Lan đại diện cho chiều sâu nội tâm và sự từng trải thì VSTRA mang đến một phần thể hiện đầy cảm xúc, tươi mới nhưng vẫn sắc sảo. Hai cá tính âm nhạc khác biệt hòa quyện, bổ sung cho nhau, làm nổi bật tinh thần nữ quyền đầy tinh tế của ca khúc.

Đồng Lan - màu sắc đặc biệt của showbiz Việt

Đồng Lan trở lại showbiz Việt - Ảnh 5.
Đồng Lan trở lại showbiz Việt - Ảnh 6.

Đồng Lan có màu sắc đặc biệt trong giọng hát 

Trước đó, Đồng Lan từng gây tiếng vang khi kết hợp cùng Thắng (ban nhạc Ngọt) trong ca khúc viral "Người yêu có bạn gái", chinh phục đông đảo khán giả trẻ nhờ phong cách âm nhạc độc đáo và cá tính riêng biệt.

Chia sẻ về khoảng thời gian ít xuất hiện, nữ nghệ sĩ cho biết cô đã dành thời gian học tập tại nhiều thành phố trên thế giới. Đồng Lan có 10 năm học âm nhạc và nghệ thuật tại Pháp và những khóa học ngắn hạn ở Mỹ. Việc tiếp xúc với những nền văn hóa và môi trường nghệ thuật khác nhau đã giúp cô mở rộng thế giới quan, làm giàu cảm xúc và mang đến nhiều cảm hứng mới cho sáng tác.

Với sự trở lại lần này, Đồng Lan tiếp tục khẳng định cá tính âm nhạc riêng biệt cùng hình ảnh người phụ nữ độc lập, bản lĩnh và đầy nhân văn trong đời sống lẫn nghệ thuật.

Đàm Vĩnh Hưng mời diễn viên phim Mưa đỏ đóng MV

Đàm Vĩnh Hưng mời diễn viên phim Mưa đỏ đóng MV

(NLĐO) - Đàm Vĩnh Hưng ra mắt MV "Xuân của lính xa nhà" - Ca khúc xuân tri ân sự hy sinh thầm lặng của những người chiến sĩ.

Tiffany Bun phát hành MV "Yêu anh vạn kiếp" vào ngày 8-3, gửi thông điệp tích cực về tình yêu

(NLĐO) - Chọn đúng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 để ra mắt sản phẩm mới, ca sĩ Tiffany Bun mang món quà âm nhạc ý nghĩa dành tặng khán giả.

Hòa Minzy công khai tình cảm, chồng sắp cưới nói lời yêu

(NLĐO) - Hòa Minzy khẳng định người đứng sau lưng ủng hộ cô giờ đã có thể nói “vợ anh tên Hòa" rồi.

