Chiều 8-11, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã thông tin về các giải pháp phát triển mạnh hơn kênh huy động vốn qua phát hành cổ phiếu sơ cấp (IPO) và trái phiếu doanh nghiệp để hai kênh này trở thành trụ cột của thị trường vốn quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết trong chiến lược phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xác định rõ mục tiêu là chúng ta phải đưa ra các giải pháp để thị trường vốn, thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu và quan trọng của nền kinh tế.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khác nhau để hướng tới phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán. Trong đó, thị trường chứng khoán vừa được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

Bộ Tài chính cũng phối hợp với các cơ quan bộ ngành có liên quan tiến hành đánh giá thị trường trái phiếu năm 2025 và đưa ra các giải pháp. Theo Thứ trưởng, đối với thị trường chứng khoán, bước phát triển như vừa rồi cũng tạo nền tảng, cơ sở rất tốt để các doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn phát hành cổ phiếu IPO trên thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP trong đó tạo điều kiện rất thuận lợi cho các doanh nghiệp khi thực hiện IPO gắn với niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, các thủ tục hành chính đã được cắt giảm so với trước đây. Cụ thể, sau khi IPO xong thì phải mất thời gian để soát xét báo cáo tài chính và nhanh cũng phải mất 3-6 tháng, nhưng hiện nay, theo các quy định mới, thời gian rút ngắn xuống còn khoảng 30 ngày.

"Đây là quy định tạo điều kiện rất thuận lợi để doanh nghiệp thực hiện IPO cổ phiếu trên thị trường chứng khoán gắn với niêm yết và doanh nghiệp sẽ có động lực rất lớn để thực hiện việc này. Khi chúng ta làm được điều đó thì lại thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia đầu tư vào cổ phiếu mà doanh nghiệp IPO"- ông Chi cho hay.

Bên cạnh đó, trong năm 2025, đối với trái phiếu Chính phủ sẽ phát hành khoảng 500.000 tỉ đồng. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cả công chúng và riêng lẻ, sau một thời gian phục hồi trở lại, quy mô thị trường cũng phát hành khoảng 500.000 tỉ đồng. "Như vậy, thị trường trái phiếu của chúng ta năm 2025 vào khoảng 1 triệu tỉ cho cả trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu Chính phủ"- lãnh đạo Bộ Tài chính nêu rõ.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính xác định thị trường với quy mô như vậy vẫn chưa thực sự tương ứng với tiềm năng cũng như yêu cầu, đặc biệt là yêu cầu về huy động vốn cho các chủ thể, bao gồm Chính phủ và doanh nghiệp trong năm 2026 và những năm tiếp theo, trong cả giai đoạn 5 năm tới.

Bộ Tài chính đã tính đến các giải pháp rất căn cơ để phát triển thị trường này lên, tạo điều kiện cho cả Chính phủ cũng như các doanh nghiệp huy động trái phiếu trên thị trường vốn.

Bộ Tài chính sẽ tập trung vào việc cải tiến các quy trình thủ tục, làm rõ các quy định có liên quan đến các nhà phát hành, bảo đảm chất lượng của trái phiếu phát hành. Đồng thời, quy định rõ các tiêu chí nhà đầu tư được tham gia đối với từng loại hình trái phiếu. Trên cơ sở đó, xây dựng quy trình về kiểm tra, giám sát để bảo đảm thị trường phát triển an toàn và minh bạch.