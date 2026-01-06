Bộ Tài chính nói về ngưỡng giá trị vàng miếng phải nộp thuế khi chuyển nhượng

Ngày 6-1, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 12 luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Phó Cục trưởng Lưu Đức Huy trả lời báo chí tại họp báo.

Tại họp báo, phóng viên Báo Người Lao Động đã nêu câu hỏi về thời điểm ban hành quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng.

Trả lời vấn đề này, ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí (Bộ Tài chính), cho biết tại Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, đã bổ sung thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng vào diện chịu thuế, với mức thuế suất 0,1%.

Theo ông Huy, Bộ Tài chính đang được Chính phủ giao xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, trong đó có các quy định về quản lý thuế với chuyển nhượng vàng miếng.

"Hiện Bộ đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan, trong đó có Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để nghiên cứu, đề xuất quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế khi chuyển nhượng cho phù hợp. Ngưỡng chịu thuế sẽ được quy định cụ thể trong nghị định của Chính phủ"- ông Lưu Đức Huy cho hay.

Về thời điểm trình, ông Lưu Đức Huy cho biết Chính phủ giao Bộ Tài chính trình dự thảo Nghị định trong tháng 4-2026, song cơ quan này sẽ cố gắng để hoàn thiện dự thảo và trình sớm hơn.

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, đã bổ sung thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng vào diện chịu thuế, với mức 0,1% trên từng lần chuyển nhượng. Luật giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Cùng chung mức thuế suất 0,1% là thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số, tương đồng với thuế suất chuyển nhượng chứng khoán.

Bên cạnh đó, các thu nhập từ chuyển nhượng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn"; từ chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon; từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá theo quy định của pháp luật cũng được bổ sung vào diện chịu thuế thu nhập cá nhân, với mức thuế suất 5%. Trong đó, thu nhập tính thuế là phần thu nhập vượt trên 20 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh.