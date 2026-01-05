Cuối ngày 5-1, giá vàng nhẫn trơn tăng mạnh, bỏ xa vàng miếng SJC

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cuối ngày 5-1, giá vàng nhẫn trơn tăng mạnh, bỏ xa vàng miếng SJC

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Giá vàng trong nước đồng loạt tăng tiếp theo giá thế giới. Một số thương hiệu đẩy giá vàng nhẫn trơn vượt xa giá vàng miếng SJC.

Cuối ngày 5-1, nhiều doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI tiếp tục nâng giá vàng miếng SJC mua vào 155,1 triệu đồng/lượng, bán ra 157,1 triệu đồng/lượng, tăng gần 1 triệu đồng/lượng so với buổi sáng. Chỉ trong 1 ngày, giá vàng miếng SJC tăng thêm gần 4,3 triệu đồng/lượng.

TIN LIÊN QUAN

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng tiếp, nhưng có sự cách biệt lớn giữa các thương hiệu. Vàng nhẫn trơn thương hiệu SJC được giao dịch tăng lên 149,9 triệu đồng/lượng và bán ra 152,9 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với buổi sáng. Trong 1 ngày, giá vàng nhẫn tăng thêm 4 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức giá trên chưa phải cao nhất. Công ty PNJ giao dịch vàng nhẫn trơn thương hiệu này lần lượt là 151 triệu đồng – 154 triệu đồng cho chiều mua vào – bán ra.

Giá vàng nhẫn cao nhất phải kể tới tại các thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, khi vàng nhẫn trơn của 2 công ty này mua vào – bán ra lần lượt lên tới 154,3 triệu đồng và 157,3 triệu đồng/lượng. Các mức giá này cao hơn cả vàng miếng SJC và cách biệt với các thương hiệu khác hàng triệu đồng.

Cuối ngày 5-1, giá vàng nhẫn trơn tăng mạnh, bỏ xa vàng miếng SJC - Ảnh 1.

Giá vàng nhẫn trơn tại một số thương hiệu vượt xa giá vàng miếng SJC

Dù vậy, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại một cửa hàng vàng Bảo Tín Mạnh Hải ở TP HCM, nhu cầu mua vàng nhẫn trơn của khách vẫn nhiều – dù giá cao chót vót.

Giá vàng trong nước tăng tiếp theo giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng cuối ngày hôm nay theo giờ Việt Nam được giao dịch ở mức 4.431 USD/ounce, tăng tiếp 30 USD/ounce so với buổi sáng. Chỉ trong 1 phiên, giá vàng thế giới tăng tới 80 USD/ounce (khoảng 2,5 triệu đồng).

Giá vàng đi lên cùng với các kim loại quý khác như bạc, đồng và bạch kim, khi nhà đầu tư tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh nỗi lo căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Venezuela. Thậm chí, nhà đầu tư còn lo ngại căng thẳng giữa Mỹ và Iran, giúp giá vàng hưởng lợi.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 140,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 16 triệu đồng. Tăng nhanh hơn giá vàng thế giới khiến khoảng cách chênh lệch của giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giãn rộng.

Cuối ngày 5-1, giá vàng nhẫn trơn tăng mạnh, bỏ xa vàng miếng SJC - Ảnh 2.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải

Cuối ngày 5-1, giá vàng nhẫn trơn tăng mạnh, bỏ xa vàng miếng SJC - Ảnh 3.

Giá vàng tại công ty SJC

Tin liên quan

Sáng 5-1, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn bật mạnh

Sáng 5-1, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn bật mạnh

(NLĐO) – Giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt đi lên theo thế giới, vàng miếng SJC vượt 156 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 5-1: Giá vàng thế giới tăng vọt

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 5-1, biến động mạnh sau khi Mỹ kết thúc đợt tấn công quân sự Venezuela.

Giá vàng hôm nay 4-1: Vàng miếng SJC giảm, vàng thế giới dự báo tích cực

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC chốt tuần rớt mạnh khỏi vùng đỉnh. Giá vàng thế giới được dự đoán tích cực trong năm 2026.

giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng pnj giá vàng miếng SJC giá vàng giá vàng doji
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo