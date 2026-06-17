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Kinh tế

Bộ Tài chính nói về ưu đãi thuế để thúc đẩy sử dụng xăng E10

Minh Phong

(NLĐO)- Đại diện Bộ Tài chính đã thông tin về chính sách thuế đối với xăng E10 để khuyến khích người dân sử dụng.

Ngày 17-6, tại họp báo thường kỳ quý II của Bộ Tài chính, ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí cho biết Bộ Tài chính đang tiếp tục rà soát, nghiên cứu các chính sách thuế nhằm khuyến khích sản xuất, tiêu dùng xăng sinh học E10 theo lộ trình chuyển đổi sang nhiên liệu sạch.

Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu ưu đãi thuế để thúc đẩy sử dụng xăng E10 - Ảnh 1.

Ông Trương Bá Tuấn, Phó cục trưởng Chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) trả lời báo chí.

Theo ông Tuấn, thời gian qua Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ nhiều giải pháp về thuế để thúc đẩy sử dụng các loại nhiên liệu thân thiện với môi trường, trong đó có xăng sinh học E5 và E10. Các chính sách được xây dựng theo hai định hướng chính là hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất và tạo lợi thế về giá cho người tiêu dùng khi lựa chọn nhiên liệu sinh học.

Đối với doanh nghiệp sản xuất xăng sinh học, hệ thống pháp luật hiện hành đã có nhiều chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây đều là các dự án thuộc lĩnh vực năng lượng sạch, được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định.

Bên cạnh đó, nhằm giảm giá thành sản xuất xăng E10, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu đối với ethanol dùng để phối trộn nhiên liệu từ mức 10% xuống còn 5%.

Ông Tuấn cho biết Việt Nam hiện vẫn sản xuất ethanol trong nước, tuy nhiên nguồn cung chưa đáp ứng đủ nhu cầu phối trộn. Việc giảm thuế nhập khẩu ethanol được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, qua đó góp phần hạ giá thành xăng sinh học.

Về phía người tiêu dùng, xăng E10 hiện cũng đang được hưởng mức thuế thấp hơn so với xăng khoáng. Cụ thể, theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, xăng khoáng chịu thuế suất 10%, trong khi xăng E10 chỉ chịu thuế suất 7%.

Ngoài ra, quy định về thuế bảo vệ môi trường hiện chỉ áp dụng đối với phần nhiên liệu hóa thạch cấu thành trong sản phẩm. Do đó, phần ethanol có trong xăng E10 không phải chịu thuế bảo vệ môi trường khi xác định nghĩa vụ thuế.

Theo ông Tuấn, ngày 16-6, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 29 về thí điểm một số chính sách triển khai lộ trình sử dụng xăng E10. Trong đó, khoản 3 Điều 5 của nghị quyết giao Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường đối với loại nhiên liệu này.

"Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá toàn diện các chính sách liên quan đến xăng E10, bao gồm chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường, để báo cáo Chính phủ và các cấp có thẩm quyền theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 29"- ông Tuấn cho biết.

Việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế thuế đối với xăng sinh học được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, đồng thời khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng nhiên liệu sạch, góp phần giảm phát thải và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

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