Thời sự

Bộ Tài chính thông tin về kiến nghị tặng quà toàn dân dịp Tết Nguyên đán

Minh Chiến

(NLĐO)- Bộ Tài chính đã trả lời kiến nghị cử tri về việc tiếp tục quan tâm tặng quà toàn dân Tết Nguyên đán.

Gửi kiến nghị đến Bộ Tài chính, cử tri tỉnh Đắk Lắk đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm đến chính sách tặng quà nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước.

- Ảnh 1.

Dịp Quốc khánh 2-9, Đảng và Nhà nước cũng đã quyết định tặng quà tới toàn thể nhân dân, với mức 100.000 đồng/người

Kiến nghị này được Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến Bộ Tài chính trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Trả lời kiến nghị cử tri, Bộ Tài chính cho biết hàng năm, vào các dịp lễ, Tết quan trọng của đất nước, Chủ tịch nước đều ban hành chính sách tặng quà đối với người có công với cách mạng, như Tết Nguyên đán, ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7.

Năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm ngày Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025), Chủ tịch nước đã ban hành quyết định tặng quà cho người có công với cách mạng, với mức 500.000 đồng/người.

Dịp Quốc khánh 2-9, Đảng và Nhà nước cũng đã quyết định tặng quà tới toàn thể nhân dân, với mức 100.000 đồng/người, như một lời tri ân và chia sẻ niềm vui trong ngày lễ lớn.

Bộ Tài chính cho biết tiếp nhận ý kiến của cử tri, và cho biết sẽ phối hợp cùng các bộ, cơ quan liên quan tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền khi nguồn lực ngân sách được đảm bảo.

Theo cơ quan này, việc ban hành chính sách nói chung và tặng quà cho nhân dân nói riêng được thực hiện trên cơ sở chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước hằng năm.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026. Theo phương án đề xuất của Bộ Nội vụ, công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết âm lịch từ thứ Bảy ngày 14-2-2026 (tức 27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22-2-2026 (tức mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ). Như vậy kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Bộ Nội vụ thông báo chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

(NLĐO) - Bộ Nội vụ vừa thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Hà Nội thu 3.530 tỉ đồng từ khách du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

(NLĐO)- 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Hà Nội đón khoảng 1 triệu lượt khách du lịch, tổng thu 3.530 tỉ đồng

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tặng 100.000 đồng dịp Quốc khánh cho người dân

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ đã ký Công điện số 154 về việc đẩy nhanh việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

ngân sách nhà nước nghỉ lễ quốc khánh Bộ Tài chính Tết Nguyên đán tăng quà dịp tết nguyên đán
