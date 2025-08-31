HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

CLIP: Người dân Đà Nẵng nhận quà 100.000 đồng/người dịp Quốc khánh 2-9

B.Vân

(NLĐO) - Ngày 31-8, nhiều xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng đồng loạt triển khai chi trả quà 100.000 đồng cho mỗi người dân dịp Quốc khánh

Tại phường An Khê, Phòng Văn hóa - Xã hội thông báo lịch nhận quà bắt đầu từ sáng 31-8. Ghi nhận tại điểm chi trả trên đường Hòa An 6 (trụ sở UBND phường Hòa An cũ), ngay từ đầu giờ sáng, đông đảo người dân đã đến làm thủ tục nhận quà. Phường bố trí cán bộ cùng lực lượng công an hỗ trợ, đảm bảo quá trình chi trả diễn ra thuận lợi.

Theo hướng dẫn, người dân xuất trình căn cước công dân để lực lượng công an kiểm tra thông tin trên Cổng dữ liệu quốc gia về dân cư. Sau khi xác định số nhân khẩu trong hộ, cán bộ phường cho ký nhận và tiến hành chi trả. Mỗi hộ được cử một đại diện nhận toàn bộ số quà cho các thành viên gia đình.

Đà Nẵng chi trả quà dịp 80 năm Quốc khánh, 100.000 đồng cho người dân

Đà Nẵng chi trả quà 100.000 Đồng cho người dân nhân dịp Quốc khánh 2 - 9 - Ảnh 1.

Người dân ngồi bên hàng ghế ngoài đợi đến lượt nhận quà

Đà Nẵng chi trả quà 100.000 Đồng cho người dân nhân dịp Quốc khánh 2 - 9 - Ảnh 2.

Phường An Khê tổ chức 3 điểm chi trả quà, bắt đầu từ 10 giờ ngày 31-8

Nhận số tiền 600.000 đồng cho 6 thành viên, ông Nguyễn Văn Quảng (tổ 24HA, phường An Khê) xúc động chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc, với số tiền này cả gia đình sẽ tổ chức một bữa ăn mừng Quốc khánh".

Ông Đặng Văn Đức (tổ 13HA, phường An Khê) cũng bày tỏ niềm vui: "Cảm ơn Đảng, Chính phủ và Nhà nước đã quan tâm đến người dân". Ông Đức nhận 200.000 đồng cho hai vợ chồng, dự định dành để mua thuốc khi đau ốm. Cả hai vợ chồng ông đều trên 70 tuổi, không sống cùng con cái.

Đà Nẵng chi trả quà 100.000 Đồng cho người dân nhân dịp Quốc khánh 2 - 9 - Ảnh 3.

Cán bộ phường hướng dẫn người dân làm thủ tục nhận quà

Đà Nẵng chi trả quà 100.000 Đồng cho người dân nhân dịp Quốc khánh 2 - 9 - Ảnh 4.

Mỗi người đại diện có thể nhận quà cho cả gia đình dựa vào số liệu trên Cổng dữ liệu quốc gia về dân cư

Bà Nguyễn Thị Hằng (tổ 24HA, phường An Khê) cho biết sáng nay đi nhận quà cho bản thân và hai con: "Khi về, tôi trao lại tiền cho các con để các cháu tự sử dụng. Rất vui vì lần đầu tiên được nhận món quà trong ngày lễ trọng đại của đất nước".

Cán bộ phường An Khê cho hay trong ngày 31-8, phường sẽ làm việc đến 20 giờ để kịp chi trả cho người dân. Địa phương bố trí ba điểm phát quà trong hai ngày 31-8 và 1-9 theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng chi trả quà 100.000 Đồng cho người dân nhân dịp Quốc khánh 2 - 9 - Ảnh 5.

Đà Nẵng chi trả quà 100.000 Đồng cho người dân nhân dịp Quốc khánh 2 - 9 - Ảnh 6.

Người dân ký tên nhận quà

Tại xã Hòa Vang, việc chi trả bắt đầu từ 10 giờ ngày 31-8 tại 21 nhà văn hóa thôn. Phường Ngũ Hành Sơn cũng thông báo phát quà từ chiều 31-8 và cả ngày 1-9 (theo giờ hành chính) tại 12 nhà văn hóa trên địa bàn.

Trước đó, ngày 30-8, UBND TP Đà Nẵng đã quyết định phân bổ hơn 312 tỉ đồng cho các xã, phường để triển khai chi trả. Thành phố yêu cầu hoàn thành trong hai ngày 31-8 và 1-9; trường hợp đặc biệt, người dân có thể nhận chậm nhưng không quá ngày 15-9.

Đà Nẵng chi trả quà 100.000 Đồng cho người dân nhân dịp Quốc khánh 2 - 9 - Ảnh 7.

Phường An Khê tổ chức chi trả quà đến 20 giờ

Theo danh sách phân bổ, quận Thanh Khê có số tiền lớn nhất với hơn 20 tỉ đồng cho 201.240 người dân; tiếp đến là quận Hải Châu với hơn 13 tỉ đồng cho 131.427 người dân. 

Thấp nhất là xã La Êê (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc Đà Nẵng) với hơn 237 triệu đồng cho 2.371 người; xã đảo Tân Hiệp được phân bổ hơn 261 triệu đồng cho 2.614 người dân.

Ngày 28-8, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 149 về việc tặng quà toàn dân nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, mỗi người dân được nhận 100.000 đồng để mừng Tết Độc lập.

Tin liên quan

Người dân Đà Nẵng sẽ nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2-9 trong 2 ngày

Người dân Đà Nẵng sẽ nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2-9 trong 2 ngày

(NLĐO) - TP Đà Nẵng phân bổ hơn 312 tỉ đồng đến các các xã, phường, đặc khu để thực hiện chi tặng quà dịp Quốc khánh 2-9 cho người dân trong ngày 31-8 và 1-9

Đà Nẵng công bố 1.160 thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới

(NLĐO) - Người dân, doanh nghiệp Đà Nẵng có thể làm hơn 1.160 thủ tục tại bất kỳ trung tâm hành chính công, không còn ràng buộc địa giới.

Phường đầu tiên của Đà Nẵng ủy quyền công chức thực hiện chứng thực

(NLĐO) - Chủ tịch UBND phường Hoà Khánh, TP Đà Nẵng đã uỷ quyền cho 3 công chức thực hiện một số nội dung chứng thực

