Thời sự Chính trị

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tặng 100.000 đồng dịp Quốc khánh cho người dân

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ đã ký Công điện số 154 về việc đẩy nhanh việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Công điện số 154 ngày 31-8 của Thủ tướng nêu rõ toàn bộ kinh phí tặng quà đã được Bộ Tài chính chuyển đến các địa phương; các địa phương đã chủ động phối hợp với Bộ Công an và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chi trả cho nhân dân từ ngày 30-8.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tặng 100.000 đồng dịp Quốc khánh cho người dân- Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND phường Phú Lợi (TP HCM) trao tiền cho người dân tối 31-8. Ảnh: NLĐO

Đến hết ngày 31-8, một số địa phương đã triển khai rất tích cực, đạt tỉ lệ chi trả cao, tuy nhiên một số địa phương triển khai còn chậm.

Để bảo đảm thời hạn hoàn thành việc tặng quà cho nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức chuyển quà đến mọi người dân.

Cùng với đó, rà soát ngay toàn bộ tình hình chi trả cho nhân dân tại địa phương mình, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc.

"Tập trung cao độ để tổ chức chuyển quà đến người dân kịp thời, thuận tiện, an toàn, không bỏ sót và không trùng lắp, hoàn thành trước ngày 2-9" - công điện của Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng giao Bộ trưởng các Bộ: Công an, Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các địa phương trong việc thực hiện các phương thức chuyển - nhận quà (chuyển khoản hoặc trực tiếp).

Đồng thời, xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh, bảo đảm thông suốt, an toàn, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các địa phương (nhất là cấp xã) để triển khai nhanh chóng việc chuyển quà đến người dân theo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Theo công điện, việc tặng quà cho nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể nhân dân.

Do đó yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung cao độ về thời gian và nhân lực, đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm để tổ chức triển khai nhanh chóng, an toàn, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu đề ra; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 263/NQ-CP về việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Theo Nghị quyết, tặng 100.000 đồng/người, bằng tiền cho công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước đang cư trú tại Việt Nam và đã được thu thập, cập nhật, cấp số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được xác lập tại thời điểm hết ngày 30-8-2025.

Thanh Hóa duyệt chi 430 tỉ đồng chi trả 100.000 đồng tặng quà nhân dân

Thanh Hóa duyệt chi 430 tỉ đồng chi trả 100.000 đồng tặng quà nhân dân

(NLĐO)- Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị nhanh chóng thực hiện việc chi trả 100.000 đồng quà tặng nhân dân dịp Quốc khánh 2-9 đã được duyệt chi 430 tỉ đồng

Lâm Đồng: Triển khai tặng quà người dân dịp Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Tỉnh Lâm Đồng giao các cơ quan đơn vị liên quan triển khai việc tặng quà người dân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Công an: Nhiều đối tượng xấu lợi dụng việc tặng quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh để lừa đảo

(NLĐO)- Lợi dụng thông tin Chính phủ tặng quà 100.000 đồng mỗi người dân nhân kỷ niệm Quốc khánh 2-9, nhiều đối tượng thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính ngân hàng nhà nước việt nam tặng quà cho người dân Quốc khánh 2-9
