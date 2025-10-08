HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bỏ thuế khoán, nhiều hộ kinh doanh không biết kê khai sao cho đúng!

Tin - ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) - Với sự hỗ trợ từ Nhà nước, khoảng 5 triệu hộ kinh doanh đang chuẩn bị bỏ thuế khoán, bước vào lộ trình kê khai tính thuế theo doanh thu

Tại hội thảo "Sắp bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh cần chuẩn bị gì?" do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng các đơn vị tổ chức ngày 8-10, hàng trăm tiểu thương từ khắp nơi đã có dịp bày tỏ tâm tư, chia sẻ những băn khoăn trước thay đổi lớn trong chính sách thuế. 

Đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia và doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ đã trực tiếp lắng nghe, đồng thời cam kết đồng hành cùng người kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi.

Theo định hướng mới, các hộ kinh doanh sẽ chuyển từ nộp thuế khoán sang nộp thuế theo doanh thu thực tế. Đây là bước tiến quan trọng nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch, nhưng cũng khiến không ít người lo lắng về cách thực hiện.

Bỏ thuế khoán giúp hộ kinh doanh phát triển bền vững và minh bạch hơn - Ảnh 1.

Hộ kinh doanh nêu các vướng mắc trong quá trình chuyển đổi bỏ thuế khoán sang kê khai thuế

Anh Huỳnh Vũ Bửu Tài, hộ kinh doanh tại chợ Tân Thành (TP HCM), cho rằng phương pháp tính thuế theo doanh thu thực tế hợp lý hơn, phản ánh đúng kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, anh bày tỏ nỗi lo về chi phí đầu tư ban đầu cho thiết bị, phần mềm và rào cản công nghệ đối với người lớn tuổi. "Điều tôi sợ nhất là sai sót nhỏ trong việc xuất hóa đơn lại bị xử phạt, gây áp lực tâm lý" - anh Tài chia sẻ.

Tương tự, anh Phương Nam, kinh doanh phụ liệu trang trí, cho biết việc kê khai chứng từ với hàng trăm sản phẩm nhỏ lẻ rất khó khăn. "Tôi mua nguyên liệu theo tấn nhưng bán ra từng món nhỏ, khi đối chiếu đầu vào – đầu ra thì không khớp. Nhiều hàng tồn kho cũ lại không có hóa đơn, tôi không biết kê khai sao cho đúng" - anh nói.

Một số hộ kinh doanh khác thắc mắc liệu có thể gộp nhiều giao dịch nhỏ trong ngày để xuất một hóa đơn chung, hay doanh thu online đã bị sàn thương mại điện tử khấu trừ thuế rồi thì có cần khai lại.

Trả lời các câu hỏi, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), cho biết ngành thuế hiểu rõ khó khăn của người dân và sẽ có hướng dẫn cụ thể. "Chúng tôi sẽ ghi nhận đề xuất gộp hóa đơn bán lẻ, đồng thời khảo sát thực tế để ban hành quy định phù hợp với từng nhóm hàng hóa, đảm bảo hộ kinh doanh có lãi mới phải nộp thuế. Mục tiêu không phải là xử phạt mà là tạo thuận lợi" - ông Sơn nhấn mạnh.

Từ góc nhìn thị trường, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, cho rằng hỗ trợ công nghệ là chìa khóa quan trọng. Sở đang phối hợp với ngân hàng, ví điện tử để triển khai giải pháp thanh toán QR, máy POS chi phí thấp hoặc miễn phí, giúp tiểu thương dễ dàng áp dụng. "Chuyển đổi số là xu thế tất yếu. Chúng tôi cam kết không để hộ kinh doanh nào bị bỏ lại phía sau" - ông nói.

Ở góc độ chính sách, GS.TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, cho rằng ứng dụng phần mềm bán hàng thông minh sẽ giúp hóa giải nỗi lo chứng từ, sổ sách. Ông đề xuất Nhà nước cần trợ giá cho các phần mềm quản lý bán hàng, đồng thời nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế để khuyến khích hộ kinh doanh phát triển bền vững.

"Trong dự thảo luật mới, Nhà nước dự kiến dành 0,1% tổng thu ngân sách từ thuế để hỗ trợ quá trình chuyển đổi số cho hộ kinh doanh" - GS.TS Hoàng Văn Cường tiết lộ và nhấn mạnh nếu được triển khai đồng bộ, đây sẽ là bước ngoặt giúp hơn 2 triệu hộ kinh doanh nhỏ lẻ của Việt Nam bước vào kỷ nguyên quản lý minh bạch, công bằng và hiện đại hơn.

thuế 8-10

Tin liên quan

13.700 hộ kinh doanh đã bỏ thuế khoán, Phó Thủ tướng chỉ đạo tạo làn sóng lên doanh nghiệp

13.700 hộ kinh doanh đã bỏ thuế khoán, Phó Thủ tướng chỉ đạo tạo làn sóng lên doanh nghiệp

(NLĐO)- Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành tìm hiểu kỹ có rào cản, tâm lý e ngại của hộ kinh doanh khi chuyển sang doanh nghiệp hay không.

Thuế TP HCM và Viettel "cầm tay chỉ việc" cho các hộ kinh doanh lớn tuổi xuất hóa đơn điện tử

(NLĐO) – Thuế TP HCM sẽ phối hợp với Viettel TP HCM tập huấn cho tiểu thương tại 128 chợ truyền thống, hướng tới triển khai hóa đơn điện tử.

Chỉ đạo mới của Chính phủ về quản lý thuế với hộ kinh doanh

(NLĐO)- Chính phủ chỉ đạo một số vấn đề về quản lý thuế với hộ kinh doanh khi xây dựng dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Bộ Tài chính chính sách thuế quản lý nhà nước thương mại điện tử hộ kinh doanh kê khai thuế sàn thương mại điện tử thuế khoán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo