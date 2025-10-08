Tại hội thảo "Sắp bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh cần chuẩn bị gì?" do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng các đơn vị tổ chức ngày 8-10, hàng trăm tiểu thương từ khắp nơi đã có dịp bày tỏ tâm tư, chia sẻ những băn khoăn trước thay đổi lớn trong chính sách thuế.

Đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia và doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ đã trực tiếp lắng nghe, đồng thời cam kết đồng hành cùng người kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi.

Theo định hướng mới, các hộ kinh doanh sẽ chuyển từ nộp thuế khoán sang nộp thuế theo doanh thu thực tế. Đây là bước tiến quan trọng nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch, nhưng cũng khiến không ít người lo lắng về cách thực hiện.

Hộ kinh doanh nêu các vướng mắc trong quá trình chuyển đổi bỏ thuế khoán sang kê khai thuế

Anh Huỳnh Vũ Bửu Tài, hộ kinh doanh tại chợ Tân Thành (TP HCM), cho rằng phương pháp tính thuế theo doanh thu thực tế hợp lý hơn, phản ánh đúng kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, anh bày tỏ nỗi lo về chi phí đầu tư ban đầu cho thiết bị, phần mềm và rào cản công nghệ đối với người lớn tuổi. "Điều tôi sợ nhất là sai sót nhỏ trong việc xuất hóa đơn lại bị xử phạt, gây áp lực tâm lý" - anh Tài chia sẻ.

Tương tự, anh Phương Nam, kinh doanh phụ liệu trang trí, cho biết việc kê khai chứng từ với hàng trăm sản phẩm nhỏ lẻ rất khó khăn. "Tôi mua nguyên liệu theo tấn nhưng bán ra từng món nhỏ, khi đối chiếu đầu vào – đầu ra thì không khớp. Nhiều hàng tồn kho cũ lại không có hóa đơn, tôi không biết kê khai sao cho đúng" - anh nói.

Một số hộ kinh doanh khác thắc mắc liệu có thể gộp nhiều giao dịch nhỏ trong ngày để xuất một hóa đơn chung, hay doanh thu online đã bị sàn thương mại điện tử khấu trừ thuế rồi thì có cần khai lại.

Trả lời các câu hỏi, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), cho biết ngành thuế hiểu rõ khó khăn của người dân và sẽ có hướng dẫn cụ thể. "Chúng tôi sẽ ghi nhận đề xuất gộp hóa đơn bán lẻ, đồng thời khảo sát thực tế để ban hành quy định phù hợp với từng nhóm hàng hóa, đảm bảo hộ kinh doanh có lãi mới phải nộp thuế. Mục tiêu không phải là xử phạt mà là tạo thuận lợi" - ông Sơn nhấn mạnh.

Từ góc nhìn thị trường, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, cho rằng hỗ trợ công nghệ là chìa khóa quan trọng. Sở đang phối hợp với ngân hàng, ví điện tử để triển khai giải pháp thanh toán QR, máy POS chi phí thấp hoặc miễn phí, giúp tiểu thương dễ dàng áp dụng. "Chuyển đổi số là xu thế tất yếu. Chúng tôi cam kết không để hộ kinh doanh nào bị bỏ lại phía sau" - ông nói.

Ở góc độ chính sách, GS.TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, cho rằng ứng dụng phần mềm bán hàng thông minh sẽ giúp hóa giải nỗi lo chứng từ, sổ sách. Ông đề xuất Nhà nước cần trợ giá cho các phần mềm quản lý bán hàng, đồng thời nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế để khuyến khích hộ kinh doanh phát triển bền vững.

"Trong dự thảo luật mới, Nhà nước dự kiến dành 0,1% tổng thu ngân sách từ thuế để hỗ trợ quá trình chuyển đổi số cho hộ kinh doanh" - GS.TS Hoàng Văn Cường tiết lộ và nhấn mạnh nếu được triển khai đồng bộ, đây sẽ là bước ngoặt giúp hơn 2 triệu hộ kinh doanh nhỏ lẻ của Việt Nam bước vào kỷ nguyên quản lý minh bạch, công bằng và hiện đại hơn.