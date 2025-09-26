Ngày 26-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng chủ trì họp rà soát tình hình triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Trong đó, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo một số vấn đề liên quan đến hộ kinh doanh.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, các bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết tại ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Đến nay, 34/34 địa phương sau khi sáp nhập và 21 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ đã hoàn thành việc ban hành kế hoạch.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Theo Bộ Tài chính, Nghị quyết số 68 đã bước đầu phát huy tác dụng, tác động tích cực tới tình hình gia nhập thị trường và hoạt động của doanh nghiệp. Từ khi Nghị quyết được ban hành vào ngày 4-5-2025 đến nay, bình quân mỗi tháng có hơn 19.100 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 48% so với bình quân 5 tháng đầu năm.

Lũy kế 8 tháng năm 2025, cả nước có hơn 209.240 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, cao hơn 30% so với số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Cùng với đó, số lượng hộ kinh doanh thành lập mới cũng ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, với hơn 118% so với cùng kỳ năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2025, gần 13.700 hộ kinh doanh nộp thuế khoán chuyển đổi sang nộp thuế theo phương pháp kê khai và gần 1.480 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; riêng tháng 6 có 910 hộ chuyển đổi.

Đáng chú ý, những kết quả tích cực trong sản xuất kinh doanh đã tác động đến tăng thu ngân sách Nhà nước. Trong 8 tháng năm 2025, thu ngân sách Nhà nước của khu vực kinh tế tư nhân từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt gần 296.000 tỉ đồng, bằng 120% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, tổng thu từ hộ, cá nhân kinh doanh là 17.100 tỉ đồng, đạt 53,4% so với nhiệm vụ thu, bằng 131% cùng kỳ năm 2024. Kết quả tích cực này góp phần vào tổng thu ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2025 của cả nước, đạt 1,33 triệu tỉ đồng, bằng 80,7% dự toán năm và tăng 31,8% cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai Nghị quyết tại địa phương còn chậm, chưa được như kỳ vọng, trình độ của cán bộ cấp cơ sở còn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh mục tiêu phải tạo ra môi trường, cơ chế huy động vốn nhàn rỗi trong dân đưa vào nền kinh tế. Từ đó, lan tỏa phong trào khởi nghiệp toàn quốc, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của khu vực tư nhân.

Theo Phó Thủ tướng, triển khai Nghị quyết 68 thành công là khi tạo được niềm tin để doanh nghiệp yên tâm, mạnh dạn đầu tư. Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Phó Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương phải tăng cường rà soát các dự án, các đề án, chương trình cụ thể. Các cơ quan chủ trì cần cố gắng hơn nữa, phát huy trách nhiệm, bao quát và tham mưu kịp thời.

Về thủ tục hành chính, Phó Thủ tướng giao cho Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới, tránh tình trạng cắt bỏ thủ tục hành chính cũ nhưng ban hành thủ tục hành chính mới không thực sự cần thiết.

Bên cạnh đó, triển khai ngay chính sách hỗ trợ cho hộ kinh doanh chuyển sang doanh nghiệp, đồng thời tìm hiểu kỹ có rào cản, có tâm lý e ngại của hộ kinh doanh khi chuyển sang doanh nghiệp hay không. Theo lãnh đạo Chính phủ, phải tạo được làn sóng chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp.