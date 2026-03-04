HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bỏ trốn 27 năm sau khi giết người ở cùng tổ dân phố

Như Quỳnh

(NLĐO) - Người đàn ông đã đến công an đầu thú sau 27 năm lẩn trốn truy nã về tội giết người.

Ngày 4-3, Công an phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh vận động Nguyễn Văn Phong (SN 1972, trú tổ dân phố Phúc Hạ, phường Đa Mai), là nghi phạm giết người, ra đầu thú.

- Ảnh 1.

Nguyễn Văn Phong tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Nguyễn Văn Phong là người bị truy nã về tội giết người theo quyết định truy nã ngày 15-2-1999 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang (cũ).

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 1997, Phong bị cáo buộc gây ra vụ giết người đối với một nạn nhân cùng tổ dân phố. 

Sau đó, Nguyễn Văn Phong bị khởi tố, bắt giữ. Đến năm 1999, bị can này bỏ trốn sang Trung Quốc. Nhiều năm sau đó, lực lượng chức năng vẫn duy trì xác minh, truy tìm tung tích của Phong.

Công an phường Đa Mai và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với gia đình, người thân của Phong để tuyên truyền, phân tích rõ tính chất, mức độ hành vi phạm tội.

Lực lượng chức năng cũng giải thích chính sách khoan hồng của pháp luật đối với người ra đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Trước sự vận động của cơ quan chức năng và sự động viên từ gia đình, ngày 4-3, Nguyễn Văn Phong đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Tài xế gây tai nạn chết người ở Đồng Tháp sang Cần Thơ đầu thú

Tài xế gây tai nạn chết người ở Đồng Tháp sang Cần Thơ đầu thú

(NLĐO) – Sau khi xảy ra va chạm làm 1 người chết ở Đồng Tháp, tài xế xe tải bỏ chạy về TP Cần Thơ để đầu thú.

Thêm nhiều đối tượng tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk ra đầu thú

(NLĐO) – Chiều 16-6, Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn - Trưởng Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk - xác nhận đến thời điểm này đã có tổng cộng 8 đối tượng ra đầu thú.

Truy bắt 9 người bỏ trốn ra nước ngoài, kêu gọi Nguyễn Thị Thanh Nhàn sớm về đầu thú

(NLĐO) - Cơ quan chức năng vận động đầu thú, truy bắt được 9 người bỏ trốn ra nước ngoài; kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đối tượng khác sớm về đầu thú

tội giết người phòng cảnh sát hình sự truy nã giết người Tỉnh Bắc Giang công an phường tỉnh Bắc Ninh đầu thú
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo