Bỏ trốn 27 năm sau khi giết người ở cùng tổ dân phố

Ngày 4-3, Công an phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh vận động Nguyễn Văn Phong (SN 1972, trú tổ dân phố Phúc Hạ, phường Đa Mai), là nghi phạm giết người, ra đầu thú.

Nguyễn Văn Phong tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Nguyễn Văn Phong là người bị truy nã về tội giết người theo quyết định truy nã ngày 15-2-1999 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang (cũ).

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 1997, Phong bị cáo buộc gây ra vụ giết người đối với một nạn nhân cùng tổ dân phố.

Sau đó, Nguyễn Văn Phong bị khởi tố, bắt giữ. Đến năm 1999, bị can này bỏ trốn sang Trung Quốc. Nhiều năm sau đó, lực lượng chức năng vẫn duy trì xác minh, truy tìm tung tích của Phong.

Công an phường Đa Mai và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với gia đình, người thân của Phong để tuyên truyền, phân tích rõ tính chất, mức độ hành vi phạm tội.

Lực lượng chức năng cũng giải thích chính sách khoan hồng của pháp luật đối với người ra đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Trước sự vận động của cơ quan chức năng và sự động viên từ gia đình, ngày 4-3, Nguyễn Văn Phong đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.